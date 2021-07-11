Дві вантажівки зіткнулися на трасі Одеса-Київ

У ДТП сильно постраждав один із водіїв

На 30 км в напрямку Києва на трасі М05 сталась дорожня пригода за участю двох вантажівок. Одна них перевозила дефектні автомобілі з США. Про це пишуть у Telegram-каналі «Вартові Еспресо».

Ймовірно, водій автомобіля, що рухався з Одеси в бік Києва, не розрахував швидкість.

Водія іншої постраждалої автівки довелося вирізали з кабіни вантажівки. У важкому стані його доставили до лікарні.

На трасі утворився затор близько 5 км, рух ускладнений.

Нагадаємо, у п’ятницю, 9 липня, близько 4 години ранку на 44 км автодороги Київ-Ковель сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Ще раніше на трасі Київ-Харків бензовоз врізався у відбійник: через витік палива рух перекрито.

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