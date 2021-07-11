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    Дві вантажівки зіткнулися на трасі Одеса-Київ

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    На трасі ускладений рух - Дві вантажівки зіткнулися на трасі Одеса-Київ
    На трасі ускладений рух

    У ДТП сильно постраждав один із водіїв

    На 30 км в напрямку Києва на трасі М05 сталась дорожня пригода за участю двох вантажівок. Одна них перевозила дефектні автомобілі з США. Про це пишуть у Telegram-каналі «Вартові Еспресо».

    Ймовірно, водій автомобіля, що рухався з Одеси в бік Києва, не розрахував швидкість.

    Водія іншої постраждалої автівки довелося вирізали з кабіни вантажівки. У важкому стані його доставили до лікарні.

    На трасі утворився затор близько 5 км, рух ускладнений.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 9 липня, близько 4 години ранку на 44 км автодороги Київ-Ковель сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

    Ще раніше на трасі Київ-Харків бензовоз врізався у відбійник: через витік палива рух перекрито.

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    Теги: ДТП вантажівки водій
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    Дві вантажівки зіткнулися на трасі Одеса-Київ