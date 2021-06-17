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    Пакети цибулі. У Кривому Розі влада «потурбувалася» про літніх людей (фото)

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    Потужний крок турботи вчинив виконавчий комітет Саксаганської районної ради, спільно з благодійним фондом &laquo;Добро+ДІЙ&raquo; - Пакети цибулі. У Кривому Розі влада «потурбувалася» про літніх людей (фото)
    Потужний крок турботи вчинив виконавчий комітет Саксаганської районної ради, спільно з благодійним фондом «Добро+ДІЙ»
    Фото з відкритих джерел

    Виконком вирішив здійснити «акт щедрості», пороздававши пакунки з цибулею

    Пенсіонери в Україні щоразу не стримують радості через «дбайливість» української влади, яка не стомлюється щиро турбуватися про найбільш вразливий прошарок населення.

    Зокрема в Кривому Розі нещодавно виконком роздав людям цибулю. Про це повідомили на сторінці «Блог Кривого Рогу» у Facebook.

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    Пакети цибулі. У Кривому Розі влада «потурбувалася» про літніх людей (фото)
    Пакети цибулі. У Кривому Розі влада «потурбувалася» про літніх людей (фото)
    Пакети цибулі. У Кривому Розі влада «потурбувалася» про літніх людей (фото)

    Виконком вирішив здійснити «акт щедрості», пороздававши пакунки з їстівними дарами. На фото видно, що очі літніх людей сяють від щастя, адже такі «дари данайців» справжня знахідка та неабиякий витвір фантазії.

    Додамо, що такий потужний крок вчинив виконавчий комітет Саксаганської районної ради, спільно з благодійним фондом «Добро+ДІЙ».

    Залишається лише здогадуватись, чи це такий вишуканий спосіб принизити людей чи просто «свята простота», яка межує з недолугістю.

    Додамо, що ціна на цибулю в Україні з травня 2019 року по червень 2021-го знизилася у десять разів, з 33 до 3−4 грн за кг. Виробники відчувають серйозні проблеми з реалізацією запасів цибулі врожаю 2020 року. У 2021 році сезон ранньої цибулі рекордно затримався, що вплинуло на ціни.

    Нагадаємо, що в червні Пенсійний фонд України подовжить фінансування пенсійних виплат. Відповідно до затвердженого графіка, ПФУ профінансував виплати ще на 1,8 млрд гривень.

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    Теги: пенсіонери Кривий Ріг Україна Пенсійний фонд
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    Пакети цибулі. У Кривому Розі влада «потурбувалася» про літніх людей (фото)