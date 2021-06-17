Пакети цибулі. У Кривому Розі влада «потурбувалася» про літніх людей (фото)

Виконком вирішив здійснити «акт щедрості», пороздававши пакунки з цибулею

Пенсіонери в Україні щоразу не стримують радості через «дбайливість» української влади, яка не стомлюється щиро турбуватися про найбільш вразливий прошарок населення.

Зокрема в Кривому Розі нещодавно виконком роздав людям цибулю. Про це повідомили на сторінці «Блог Кривого Рогу» у Facebook.

Виконком вирішив здійснити «акт щедрості», пороздававши пакунки з їстівними дарами. На фото видно, що очі літніх людей сяють від щастя, адже такі «дари данайців» – справжня знахідка та неабиякий витвір фантазії.

Додамо, що такий потужний крок вчинив виконавчий комітет Саксаганської районної ради, спільно з благодійним фондом «Добро+ДІЙ».

Залишається лише здогадуватись, чи це такий вишуканий спосіб принизити людей чи просто «свята простота», яка межує з недолугістю.

Додамо, що ціна на цибулю в Україні з травня 2019 року по червень 2021-го знизилася у десять разів, з 33 до 3−4 грн за кг. Виробники відчувають серйозні проблеми з реалізацією запасів цибулі врожаю 2020 року. У 2021 році сезон ранньої цибулі рекордно затримався, що вплинуло на ціни.

Нагадаємо, що в червні Пенсійний фонд України подовжить фінансування пенсійних виплат. Відповідно до затвердженого графіка, ПФУ профінансував виплати ще на 1,8 млрд гривень.

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