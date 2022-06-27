Удар по Одещині: з’явилися фото наслідків

Сталося загорання трьох приватних будинків

Вночі на 27 червня російські загарбники атакували Одещину ракетами. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали вісім осіб, з яких одна дитина. Оперативне командування «Південь» опублікувало фото наслідків ворожої атаки.

У житловому кварталі одного з сіл Одеського району сталося загорання трьох приватних будинків та присадибних будівель на загальній площі 500 кв. м.

Нагадаємо, вночі 27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Одещині. Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків та господарчих споруд.

Одещину обстріляли крилатою ракетою Х-22, випущеною з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Додамо, що триває 124-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються блокувати місто Лисичанськ з півдня. Українські захисники зупинили ворожий наступ на Бахмутському напрямку.

Детальніше про ситуацію в країнрі станом на ранок 27 червня тут.

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