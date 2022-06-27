  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
  4. Удар по Одещині: з’явилися фото наслідків
рус
    Новини

    Удар по Одещині: з’явилися фото наслідків

    Окупанти вдарили ракетами по Одеській області - Удар по Одещині: з’явилися фото наслідків
    Окупанти вдарили ракетами по Одеській області
    фото: оперативне командування «Південь»

    Сталося загорання трьох приватних будинків

    Вночі на 27 червня російські загарбники атакували Одещину ракетами. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали вісім осіб, з яких одна дитина. Оперативне командування «Південь» опублікувало фото наслідків ворожої атаки.

    У житловому кварталі одного з сіл Одеського району сталося загорання трьох приватних будинків та присадибних будівель на загальній площі 500 кв. м.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Удар по Одещині: з’явилися фото наслідків
    Удар по Одещині: з’явилися фото наслідків
    Удар по Одещині: з’явилися фото наслідків
    Удар по Одещині: з’явилися фото наслідків
    Удар по Одещині: з’явилися фото наслідків
    Удар по Одещині: з’явилися фото наслідків
    Удар по Одещині: з’явилися фото наслідків
    фото: оперативне командування «Південь»

    Нагадаємо, вночі 27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Одещині. Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків та господарчих споруд.

    Одещину обстріляли крилатою ракетою Х-22, випущеною з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму.

    Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

    Додамо, що триває 124-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються блокувати місто Лисичанськ з півдня. Українські захисники зупинили ворожий наступ на Бахмутському напрямку.

    Детальніше про ситуацію в країнрі станом на ранок 27 червня тут.

    Читайте також інтерв'ю:


    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Удар по Одещині: з’явилися фото наслідків