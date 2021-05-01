Україна і Румунія проведуть спільні військово-морські навчання

Планується, що військові моряки проведуть тренування з бойового тралення окремих ділянок акваторії Дунаю

Головна ідея навчання – зміцнення регіональної безпеки, поліпшення рівня взаємодії та сумісності країн-учасниць

В Одеській області Україна і Румунія восени 2021 року проведуть спільні навчання Riverine-2021 за участю Військово-Морських сил і прикордонників. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що це четверті поспіль навчання між ВМС ЗС України та ВМС Румунії, які відбудуться цього року.

Головна ідея навчання – зміцнення регіональної безпеки, поліпшення рівня взаємодії та сумісності країн-учасниць.

Україна до навчання залучить групу малих броньованих артилерійських катерів, рейдовий тральщик, десантний корабель або катер, підрозділ морської піхоти, а також морська авіація ВМС України. Від румунської сторони – броньовані і патрульні катери, рейдові тральщики, а також піхотний підрозділ і вертоліт Puma Naval.

Також у навчаннях візьмуть участь підрозділи морської охорони Державної прикордонної служби України та Прикордонної поліції Румунії.

Процес планування, управління об'єднаними корабельно-катерними тактичними групами і відпрацювання завдань будуть здійснюватися відповідно до стандартів і процедур НАТО.

Планується, що військові моряки проведуть тренування з бойового тралення окремих ділянок акваторії Дунаю, відбиття повітряного нападу противника, здійснюватимуть контроль за цивільним судноплавством у районах оперативної відповідальності, відпрацюють елементи тактичного маневрування з урахуванням особливостей навігації на судноплавній річці, патрулюватимуть водні шляхи, тренуватимуться в організації зв'язку та взаємодіятимуть з літальними апаратами.

До слова, українські та турецькі моряки узгодили спільні військові навчання.

Нагадаємо, що 8 лютого президент Володимир Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну для проведення навчань у 2021 році. Іноземних військових допустять на територію України для участі в українсько-американському навчанні «Репід Трайдент — 2021», українсько-американському навчанні «Сі Бриз – 2021», українсько-румунському навчанні «Ріверайн – 2021», українсько-британському навчанні «Воріер Вотчер - 2021», українсько-польському навчанні «Три Мечі – 20212» та українсько-польському навчанні «Сільвер Сейбер – 2021».

Раніше стало відомо, що в навчаннях Cossack mace – 2021 візьмуть учать військовослужбовці Державної прикордонної служби України. У ході маневрів відпрацьовуватиметься підвищення професійної підготовки прикордонних комендатур швидкого реагування. Всього у цих навчаннях візьмуть участь тисяча військових із пʼяти країн.