  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Український криголам вирушив у перший рейс до Антарктиди (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З Одеси в Антарктику вирушило науково-дослідне судно &laquo;Ноосфера&raquo; - Український криголам вирушив у перший рейс до Антарктиди (фото)

    З Одеси в Антарктику вирушило науково-дослідне судно «Ноосфера»

    фото: ukrinform

    Рейс «Ноосфери» стартує у День відкриття Антарктиди

    Криголам «Ноосфера», який Україна придбала у Великої Британії на прохання українських науковців, 28 січня вирушив у перший рейс з Одеси до антарктичної станції «Академік Вернадський». Як повідомив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, символічно, що рейс «Ноосфери» стартує у День відкриття Антарктиди.

    «Наразі криголам вирушає в Антарктику, щоб доправити на станцію «Академік Вернадський» команду 27-ї Української експедиції та замінити наших зимівників, а також взяти на борт другу групу вчених – дослідників Південного океану», – зазначив Дикий.

    Перша зупинка рейсу запланована у порті міста Пунта-Аренас в Чилі. Там на судно завантажать додаткове обладнання та припаси, після чого криголам попрямує до «Академіка Вернадського».

    Звідти дослідники відправляться вивчати біорізноманіття та стан морської води на півночі Антарктиди.

    Варто вказати, що вихід українського корабля в Південний океан буде першим за 20 років.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Український криголам вирушив у перший рейс до Антарктиди (фото)
    Український криголам вирушив у перший рейс до Антарктиди (фото)
    Український криголам вирушив у перший рейс до Антарктиди (фото)
    Український криголам вирушив у перший рейс до Антарктиди (фото)
    Український криголам вирушив у перший рейс до Антарктиди (фото)
    Український криголам вирушив у перший рейс до Антарктиди (фото)
    фото: ukrinform

    Як відомо, у серпні 2021 року Україна купила британський криголам James Clark Ross.

    Упродовж 30 років він був платформою для біологічних, океанографічних та геофізичних досліджень. Він брав участь у першому міжнародному дослідженні оцінки запасів криля в атлантичній частині Південного океану. Саме цей криголам привіз першу українську антарктичну експедицію у 1996 році. Флагман ще придатний до експлуатації протягом наступних 20-25 років.

    У жовтні 2021 цей криголам прибув до Одеси і йому дали нову назву – «Ноосфера». Директор Національного антарктичного наукового центру розповідав, що криголам купили за $5 млн, хоча початкова ціна становила $10 млн.

    У січні цього року На станцію українську станцію «Академік Вернадський» в Антарктиду дісталася перша частина сезонної експедиції, що вирушила з Києва 5 грудня.

    Нагадаємо, нещодавно біля української полярної станції випало 2,6 метра снігу.

    Читайте також:
    Теги: корабель Антарктида Україна Євген Дикий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український криголам вирушив у перший рейс до Антарктиди (фото)