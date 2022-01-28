Український криголам вирушив у перший рейс до Антарктиди (фото)

Рейс «Ноосфери» стартує у День відкриття Антарктиди

Криголам «Ноосфера», який Україна придбала у Великої Британії на прохання українських науковців, 28 січня вирушив у перший рейс з Одеси до антарктичної станції «Академік Вернадський». Як повідомив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, символічно, що рейс «Ноосфери» стартує у День відкриття Антарктиди.

«Наразі криголам вирушає в Антарктику, щоб доправити на станцію «Академік Вернадський» команду 27-ї Української експедиції та замінити наших зимівників, а також взяти на борт другу групу вчених – дослідників Південного океану», – зазначив Дикий.

Перша зупинка рейсу запланована у порті міста Пунта-Аренас в Чилі. Там на судно завантажать додаткове обладнання та припаси, після чого криголам попрямує до «Академіка Вернадського».

Звідти дослідники відправляться вивчати біорізноманіття та стан морської води на півночі Антарктиди.

Варто вказати, що вихід українського корабля в Південний океан буде першим за 20 років.

Як відомо, у серпні 2021 року Україна купила британський криголам James Clark Ross.

Упродовж 30 років він був платформою для біологічних, океанографічних та геофізичних досліджень. Він брав участь у першому міжнародному дослідженні оцінки запасів криля в атлантичній частині Південного океану. Саме цей криголам привіз першу українську антарктичну експедицію у 1996 році. Флагман ще придатний до експлуатації протягом наступних 20-25 років.

У жовтні 2021 цей криголам прибув до Одеси і йому дали нову назву – «Ноосфера». Директор Національного антарктичного наукового центру розповідав, що криголам купили за $5 млн, хоча початкова ціна становила $10 млн.

У січні цього року На станцію українську станцію «Академік Вернадський» в Антарктиду дісталася перша частина сезонної експедиції, що вирушила з Києва 5 грудня.

Нагадаємо, нещодавно біля української полярної станції випало 2,6 метра снігу.