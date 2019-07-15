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    В Індійському океані на борту танкера знайшли мертвим моряка з України

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    <p>Судно, яке прямувало з Франції в Східну Індію, після трагедії змінило курс і зайшло в один з портів Шрі-Ланки</p> - В Індійському океані на борту танкера знайшли мертвим моряка з України

    Судно, яке прямувало з Франції в Східну Індію, після трагедії змінило курс і зайшло в один з портів Шрі-Ланки

    Ще один загиблий - 39-річний моряк з Росії

    В Індійському океані на борту танкера Gas Aegean під ліберійським прапором виявили мертвим 34-річного українського моряка з Ізмаїла на Одещині.

    Про це 15 липня повідомляє благодійний фонд допомоги морякам «Ассоль».

    Зазначається, що ще один загиблий - 39-річний моряк з Росії.

    Судно, яке прямувало з Франції в Східну Індію, після трагедії змінило курс і зайшло в один з портів Шрі-Ланки.

    «Тіла моряків відправили на експертизу. За непідтвердженими даними, напередодні чоловіки розпивали спирт, який раніше вони взяли в госпіталі. Причини трагедії встановлюються», - повідомили у фонді.

    Нагадаємо, координатор команди українських моряків, захоплених Росією, адвокат Микола Полозов повідомив, що обвинувачення в остаточній редакції висунуто слідством СУ ФСБ Росії всім 24 військовополоненим українським морякам.

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