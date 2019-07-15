В Індійському океані на борту танкера знайшли мертвим моряка з України



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Судно, яке прямувало з Франції в Східну Індію, після трагедії змінило курс і зайшло в один з портів Шрі-Ланки

Ще один загиблий - 39-річний моряк з Росії

В Індійському океані на борту танкера Gas Aegean під ліберійським прапором виявили мертвим 34-річного українського моряка з Ізмаїла на Одещині.

Про це 15 липня повідомляє благодійний фонд допомоги морякам «Ассоль».

Зазначається, що ще один загиблий - 39-річний моряк з Росії.

Судно, яке прямувало з Франції в Східну Індію, після трагедії змінило курс і зайшло в один з портів Шрі-Ланки.

«Тіла моряків відправили на експертизу. За непідтвердженими даними, напередодні чоловіки розпивали спирт, який раніше вони взяли в госпіталі. Причини трагедії встановлюються», - повідомили у фонді.

Нагадаємо, координатор команди українських моряків, захоплених Росією, адвокат Микола Полозов повідомив, що обвинувачення в остаточній редакції висунуто слідством СУ ФСБ Росії всім 24 військовополоненим українським морякам.