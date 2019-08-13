В Одесі активісти на підтримку бранців Кремля розставили 121 капкан (фото)



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121 капкан з’явився в Одесі біля пам’ятника Дюку Фото: Радіо Свобода

Потім капкани в рамках туру «В’язні Кремля» відправлять у Херсон, Запоріжжя, Харків та інші українські міста

В Одесі 13 серпня активісти розставили 121 капкан у центрі міста - саме стільки українських політичних в’язнів та військовополонених в Росії та анексованому Криму.

Таким чином свою підтримку бранцям висловили організатори акції – Українська гельсінська спілка з прав людини, Медійна ініціатива за права людини, Об’єднання родичів в’язнів Кремля, кампанія #SaveOlegSentsov, Кримська правозахисна група, Крим-SOS та інші.

Як повідомила координаторка Медійної ініціативи за права людини Марія Томак, це перша подібна регіональна акція. В Одесі акція триватиме до 18:00 13 серпня, а потім капкани в рамках туру «В’язні Кремля» відправлять у Херсон, Запоріжжя, Харків та інші українські міста.

«У російських тюрмах та в окупованому Криму утримуються за сфабрикованими обвинуваченнями 97 політв’язнів та 24 моряки зі статусом військовополонених. Більшість з них – кримські татари. Людей переслідують за релігійні та політичні погляди, за їх світосприйняття, громадянську позицію та громадянську діяльність. Є й такі, кого звинуватили у плануванні «диверсій», «терактів», щоб створити картинку для російської пропаганди», – підкреслила Томак.

Понад сотню капканів із закритими щелепами в Одесі розмістили біля пам’ятника Дюку. В 2014-2015 роках саме тут збиралися одеські активісти Євромайдану. Крім капканів, в центрі Одеси активісти встановили інформаційні стенди із прізвищами політв’язнів та інформацією про них. Перехожим пропонували написати лист чи листівку для політв’язнів.

В рамках туру по Україні також їздять представники правозахисних організацій та родичі політв’язнів. Зокрема, в Одесу приїхав брат «диверсанта» Євгена Панова Ігор Котелянець.

Як розповів Котелянець, який також є головою організації «Об’єднання родичів в’язнів Кремля», політв’язень Панов досі не отримує допомогу.

«Ми знаємо, що після тортур в нього великі проблеми зі спиною і колінами, дуже впав зір. Йому потрібна діагностика, в колонії цього немає. Нещодавно ми отримали відповідь від російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової, що начебто обстеження проведене. Але це є брехнею – наш адвокат була в Жені і дізналась, що ніхто до нього не приходив, і змін немає», – повідомив Котелянець.

Також у всеукраїнському турі на підтримку полонених та в’язнів Кремля взяла участь тітка іншого політв’язня, відомого як «охоронець Яроша», Олександра Шумкова – Людмила Шумкова. Олександру інкримінували членство в «Правому секторі» та участь в бойових діях на сході України.

Зараз родичі та правозахисники чекають реакції та допомоги від президента – в травні вони зустрічалися із Володимиром Зеленським та пропонували створити в Офісі президента постійну посаду Уповноваженого з питань звільнення політв’язнів. На думку родичів, це має прискорити законодавче закріплення статусів політв’язнів, полонених чи заручників та їхніх родичів.

Нагадаємо, раніше під стінами генконсульства РФ в Одесі пройшла акція на підтримку українських громадян, яких незаконно утримують в Росії.

Джерело: Радіо Свобода