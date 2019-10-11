Зеленський розповів, що зробив для розслідування вбивства Гандзюк



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4 листопада 2018 року Катерина Ганзюк померла у лікарні

ГПУ змінила прокурорів у справі про вбивство Гандзюк

Президент України Володимир Зеленський розповів, що для повного розслідування вбивства Катерини Гандзюк змінив Генпрокурора.

Про це президент сказав під час пресмарафону.

«Я змінив Генерального прокурора та ми прийняли закон про реформу Генпрокуратуру. Все це призведе до можливості повного розслідування, і можливості знайти реальних замовників і вбивць Катерини Гандзюк», – додав він.

«Не п'ять місяців знаходиться Генпрокурор на посаді, дайте йому хоч попрацювати місяць, бо в нього дуже багато питань, і це питання він теж вивчає», - сказав Зеленський, відовідаючи на запитання коли будуть знайдені і покарані вбивці Катерини Гандзюк.

Як відомо, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури слідчі Головного слідчого управління СБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, вчинених способом, що має характер особливого мучення, на замовлення групою осіб, з метою залякування, що спричинили її смерть, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

31 липня 2018 року у місті Херсоні організованою групою осіб було скоєно зухвалий напад на виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла до 40 відсотків її тіла. Їй зробили більше десяти операцій. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.