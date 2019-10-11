Зеленський розповів, що зробив для розслідування вбивства Гандзюк
ГПУ змінила прокурорів у справі про вбивство Гандзюк
Президент України Володимир Зеленський розповів, що для повного розслідування вбивства Катерини Гандзюк змінив Генпрокурора.
Про це президент сказав під час пресмарафону.
«Я змінив Генерального прокурора та ми прийняли закон про реформу Генпрокуратуру. Все це призведе до можливості повного розслідування, і можливості знайти реальних замовників і вбивць Катерини Гандзюк», – додав він.
«Не п'ять місяців знаходиться Генпрокурор на посаді, дайте йому хоч попрацювати місяць, бо в нього дуже багато питань, і це питання він теж вивчає», - сказав Зеленський, відовідаючи на запитання коли будуть знайдені і покарані вбивці Катерини Гандзюк.
Як відомо, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури слідчі Головного слідчого управління СБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, вчинених способом, що має характер особливого мучення, на замовлення групою осіб, з метою залякування, що спричинили її смерть, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.
31 липня 2018 року у місті Херсоні організованою групою осіб було скоєно зухвалий напад на виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла до 40 відсотків її тіла. Їй зробили більше десяти операцій. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.
6 червня 2019 року Покровським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок п’ятьом співучасникам злочину: Сергію Торбіну, Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років, відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими.
Вирок набрав законної сили. Кримінальне провадження щодо засуджених було виділено в окреме провадження.
Нагадаємо, Служба безпеки України у співпраці з Інтерполом розшукує підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна.