Новий розкол в Опоблоці: голови регіональних організацій заявляють, що на з'їзд партії їдуть самозванці



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

В Опозиційному блоці заявляють, що делегати, які завтра будуть представляти регіони на з'їзді, є самозванцями - їх ніхто не висував на регіональних зборах

Напередодні майбутнього з'їзду в опозиційній платформі «За Життя», яка відокремилася від Опозиційного блоку, виникли нові скандали.

Як пише «Думская», на редакційну пошту прийшов лист, в якому йдеться про те, що глави регіональних організацій - Микола Пундик (Одеська регіональна платформа «За життя»), Валерій Колос (Херсонська регіональна платформа «За життя», Андрій Сокур (Миколаївська платформа «За життя») будуть домагатися визнання завтрашнього з'їзду незаконним.

«Опозиціонери» заявляють, що делегати, які завтра будуть представляти регіони на з'їзді, є самозванцями - їх ніхто не висував на регіональних зборах.

Сьогодні відкриті кримінальні провадження за фактом фальсифікацій.

Нагадаємо, в листопаді минулого року народний депутат Юрій Бойко після виключення з фракції створив парламентську групу «Опозиційна платформа - За життя».

При цьому розвал і розбрат в одеському Опоблоці почали відбуватися ще в липні 2017 року. Тоді з фракції зі скандалом виключили шістьох депутатів.

Нагадаємо, політик Євген Мураєв в інтерв’ю «Главкому» не виключив, що може не піти на парламентські вибори. «Цього місяця буде об’єднавчий з’їзд (проекту Мураєва «Наші» та Опозиційного блоку), йдуть вкрай складні перемовини. Є питання об’єднання регіональних структур на рівні областей – всюди є амбіції, особисті відносини, ідеологічні нюанси. Та результати залежатимуть від наших злагоджених дій», - розказав він.