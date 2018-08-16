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    В Одесі горить одноповерхова будівля, йде евакуація людей (відео з дрону)

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    В Одесі горить одноповерхова будівля, йде евакуація людей (відео з дрону)

    Співробітники ДСНС намагаються локалізувати вогонь

    Дах одноповерхової будівлі горить в ці хвилини на 10-й станції Великого Фонтану в Одесі. Про це повідомляє блогер В'ячеслав Грубий, який зняв пожежу з висоти пташиного польоту.

    Як повідомили «Думській» в прес-службі ДСНС, горить дах одноповерхової будівлі. Співробітники намагаються локалізувати вогонь і евакуюють людей із приміщення.

    За даними видання, горять приміщення, в яких розміщуються «Нова пошта» і пивний магазин. Через пожежу тимчасово припинили роботу поруч розташовані магазини і піцерія.

    Нагадаємо, в Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що в ніч на 14 серпня вогнеборці ліквідували пожежу в одній із лікарень Києва.

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