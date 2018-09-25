В Одесі масштабно відсвяткують День туризму



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Свята, присвячені Всесвітньому дню туризму, пройдуть в Одесі з 26 по 28 вересня, - повідомляє муніципальний департамент інформації.

У ці дні в Одесі пройдуть численні акції та заходи: екскурсії, квести, перегляди фільмів, зустрічі з мандрівниками, чемпіонат «Що? Де? Коли?» і багато іншого.

Так, 26 вересня о 12:00 і 15:00 біля пам'ятника графу Воронцову стартують англомовні оглядові екскурсії по місту для учнів одеських шкіл. Також 26-28 вересня всі бажаючі зможуть дізнатися про історію та визначні пам'ятки парку Шевченка, відвідавши екскурсію "Таємниці старого парку". Початок - о 12.00.

Крім того, 27 і 28 вересня пройдуть оглядові екскурсія для людей з порушеннями зору. Початок - о 11.00 біля пам'ятника Т. Г. Шевченку. 26 вересня свої знання та ерудицію в грі «Що? Де? Коли? »Продемонструють представники компаній туристичної сфери.

27 вересня святкування Дня туризму розпочнеться з презентації квесту «Одеські коти» в парку Перемоги (початок о 11.00) і продовжиться квестом «Незвідані стежки старого парку» в парку ім. Т. Г. Шевченка для студентів-першокурсників (початок о 15.00 та 17.00).

В Одеському зоопарку свої твори читатимуть учасники творчої зустрічі - одеські поети і всі, хто забажає продекламувати власні вірші.

В цей же день в центральному парку ім. Шевченко любителів романтики чекає захоплююча зустріч з мандрівниками-одинаками, а представники організації Summer Camp Odesa розкажуть про студентських дослідницьких походах. Увечері, о 20.00, на сцені «Ракушка» в парку Шевченка відбудеться показ фільму «В диких умовах».

28 вересня одеситів і гостей міста запрошують на святкування Міжнародного дня інститутів Конфуція в Горсаду. Початок - о 15.00.

В рамках святкування Дня туризму в Одесі пройдуть: V Міжнародна авіаційна конференції, Міжнародний чорноморський транспортний форум, круглий стіл про розвиток винного і гастрономічного туризму, дегустації в Музеї коньячного справи Шустова, заходи в бібліотеках міста, приурочені до європейського Дня мов, і багато іншого.

Нагадаємо, що Всесвітній день туризму, що відзначається 27 вересня - міжнародне свято, заснований Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації в 1979 році.

Джерело: Трасса Е-95