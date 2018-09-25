Аброськін розповів про перспективи розкриття справи щодо нападу на Михайлика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За дев’ять місяців на території Одеської області скоєно 83 навмисних вбивства

Перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін заявив, що справа про замах на активіста Михайлика має перспективи бути розкритою.

Про це він написав у Facebook.

«За результатами наради в Головному управлінні Національної поліції Одеської області можу стверджувати, що з перших годин після нападу на громадського активіста Олега Михайлика створено посилену слідчо-оперативну групу, до якої увійшли досвідчені оперативники і слідчі. Ці дії дозволили зібрати необхідну доказову базу, яка в даний час дозволяє сказати, що є вже деякі напрацювання і цей злочин буде розкрито», - зазначив Аброськін.

Він також додав, що за дев’ять місяців на території Одеської області скоєно 83 навмисних вбивства й на сьогодні не розкритими залишаються 12, з яких до кінця року буде розкрито 6.