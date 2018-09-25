Вінниччина готується до відзначення Дня захисника України



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Під головуванням заступника голови ОДА Ігоря Івасюка відбулось засідання організаційного комітету щодо відзначення на Вінниччині Дня захисника України

Під час засідання було визначено головні заходи щодо віншування військовиків - учасників ООС, ветеранів АТО, військовослужбовців, які нині проходять службу у частинах, що дислокуються на території Вінниччини, ветеранів та інвалідів війни, учасників військових об`єднань, військовиків внутрішніх та прикордонних військ, волонтерів тощо.

У вступному слові Ігор Івасюк акцентував про велику суспільну значимість цього свята, яке, відповідно до указу Президента України П.Порошенка № 806/2014 вже вчетверте відзначається на державному рівні, і має згуртувати українців, підсилити патріотичні настрої, зміцнити дух суспільного єднання у справі подоланні військової агресії, що нині здійснюється проти України.

Для цього облдержадміністрацією передбачено низку заходів, зокрема: спільні бесіди, «уроки мужності», години спілкування, класні години, присвячені Дню захисника України, в закладах освіти області; оформлення виставок світлин, присвячених подвигу захисників України «Герої не вмирають» в шкільних бібліотеках області; організовуються зустрічі із учасниками АТО, представниками громадських організацій; відвідування ветеранів війни та військової служби, діючих військовослужбовців, інвалідів війни, учасників українського визвольного руху, які перебувають у закладах соціального захисту населення, госпіталях для ветеранів війни, медичних, санаторних і реабілітаційних закладах, сімей загиблих учасників Операції об`єднаних сил.

Щодо урочистостей, які заплановано на 12 жовтня 2018 року, то, за словами директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Світлани Василюк, попередньо вирішено провести о 10:00 покладання квітів до пам`ятників загиблим воїнам АТО і «Небесної Сотні» на Меморіалі Слави; урочистості і концерт з нагоди Дня захисника України відбудуться того ж дня о 12:00 в залі обласної філармонії ім. М.Д. Леонтовича.

14 жовтня, на свято Покрови Пресвятої Богородиці, в День українського козацтва та День захисника України о 8:00 в усіх православних храмах Вінниччини пройде молебень «За Україну»; о 9:00 на території Штабу ВПС України, в «день відкритих дверей» відбудеться урочиста посвята в ліцеїсти з прийняттям відповідної присяги учнями Тульчинського військово – спортивного ліцею, а також відкриття пам`ятника загиблим воїнам АТО; о 10:00 - на Європейській площі силами Вінницької міської ради буде організовано історичну виставку військової техніки, а в Центральному парку культури і відпочинку, в зоні ККЗ «Райдуга» об 11:00 відбудеться історична реконструкція бойових баталій; по місту та в районах області громадські організації та установи створюватимуть відповідні локації націоанльно – патріотичного спрямування, де проводитимуться заходи мистецького, історичного, культурного характеру.

В зібранні також взяли участь керівники Департаментів освіти і науки, культури міста й області, представники Штабу ВПС України.