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    ЗМІ: правоохоронці затримали підозрюваних у замаху на активіста Михайлика

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    Активіст Олег Михайлик - ЗМІ: правоохоронці затримали підозрюваних у замаху на активіста Михайлика
    Активіст Олег Михайлик

    Національна поліція поки офіційно не коментує цю інформацію

    Правоохоронні органи затримали підозрюваних у замаху на одеського громадського діяча Олега Михайлика. Про це повідомило джерело в Національній поліції, передають «Українські новини».

    «Затримали підозрюваних», - заявило джерело в поліції.

    За словами джерела, йдеться про кількох підозрюваних.

    Іншої інформації він не повідомив, але стало відомо, що затримання відбулося у вівторок.

    Національна поліція поки офіційно не коментує цю інформацію.

    Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей». 

    Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

    22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

    Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.

    Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.

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