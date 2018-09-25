ЗМІ: правоохоронці затримали підозрюваних у замаху на активіста Михайлика



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Активіст Олег Михайлик

Національна поліція поки офіційно не коментує цю інформацію

Правоохоронні органи затримали підозрюваних у замаху на одеського громадського діяча Олега Михайлика. Про це повідомило джерело в Національній поліції, передають «Українські новини».

«Затримали підозрюваних», - заявило джерело в поліції.

За словами джерела, йдеться про кількох підозрюваних.

Іншої інформації він не повідомив, але стало відомо, що затримання відбулося у вівторок.

Національна поліція поки офіційно не коментує цю інформацію.

Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей».

Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

Наразі слідство розглядає п'ять версій нападу на Михайлика в Одесі.

Зазначимо, що поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.