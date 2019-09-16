В Одесі минулого тижня народилися чотири двійні



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 178 немовлят, що на 30 дітей більше, ніж попереднього тижня. Населення Одеси за тиждень поповнили чотири двійні.

Кількісна перевага минулого тижня залишилася за новонародженими хлопчиками, яких з'явилося на світ 98 - на 19 більше, ніж попереднього тижня. Також за тиждень побачили світ 80 маленьких одеситок.

Лідерство за кількістю прийнятих пологів минулого тижня належить міському пологовому будинку №7, де з'явилися на світ 63 немовлят.

Наразі прийом вагітних, роділь і породіль в Одесі ведуть чотири міських пологових будинки з п'яти: №1, №2, №5 і №7. У пологовому будинку №4 з 1 вересня 2019 року протягом місяця проводяться щорічна планова дезінфекція та косметичний ремонт.