В Одесі минулого тижня народилися три двійні та трійня



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 212 немовлят, що на 35 дітей більше, ніж попереднього тижня. Населення Одеси за тиждень поповнили три двійні та одна трійня.

Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики, яких з'явилося на світ 109. Маленькі одеситки також демонструють хороші темпи приросту - за тиждень побачили світ 103 новонароджені дівчинки, що на 27 більше, ніж попереднього тижня.

Лідерство за кількістю прийнятих пологів минулого тижня належить міському пологовому будинку №5, де народився 81 малюк.

Наразі прийом вагітних, роділь і породіль в Одесі проводять чотири міських пологових будинки з п'яти - №1, №2, №4 та №5.

Завтра, 9 липня 2019 року з 9:00 відновить роботу міський пологовий будинок №7 після щорічної планової дезінфекції та косметичного ремонту.

З 8 липня протягом місяця в плановому порядку для проведення щорічної дезінфекції буде тимчасово припинено госпіталізацію в обласний перинатальний центр.