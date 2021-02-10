В Одесі може з’явитися унікальний плавучий музей

Де саме буде швартуватися музей, поки невідомо

У 1992 році корабель передали під назвою «Вінниця» українським прикордонникам

Плавучий музей військово-морських сил України хочуть створити на старому кораблі «Вінниця», який стоїть в Одесі.

Корабель свого часу належав морським частинам прикордонних військ КДБ, пише bessarabia.in.ua.

На озброєння його прийняли 1976 році, тоді корабель називався «Дніпро». У 1992 році його передали під назвою «Вінниця» українським прикордонникам. З 1996 по 2007-й він брав участь у всіх міжнародних навчаннях з кораблями НАТО. 11 листопада 2007 року потрапив в сильний шторм і отримав серйозні пошкодження корпусу. З тих пір в навчаннях участі не брав.

Де саме буде швартуватися музей, поки невідомо. Але ідея створення плавучого музею є ексклюзивною в Україні.

Нагадаємо, США готові профінансувати відновлення садиби авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал, 15Б у Києві, якщо Міністерство оборони України ухвалить рішення про початок реконструкції. Після повернення садиби у державну власність Міноборони і балансоутримувач будівлі держпідприємство «Козацький» в останні п'ять років так і не зробили необхідних кроків до початку реконструкції, внаслідок чого садиба продовжує руйнуватися.