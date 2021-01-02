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    Політика

    Миколаївський депутат розмістив у соцмережі новорічне привітання з Путіним

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    Максим Невінчанний оскандалився привітанням з Новим роком - Миколаївський депутат розмістив у соцмережі новорічне привітання з Путіним
    Максим Невінчанний оскандалився привітанням з Новим роком
    Фото: trkmart.tv

    Судячи з часу публікації, Невінчаний святкував Новий рік за московським часом та дивився привітання Путіна

    Член політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Максим Невінчаний, що входить до депутатської корпусу обласної ради Миколаївщини на Новий рік оскандалився через допис у соцмережі.

    На своїй сторінці в Facebook Невінчаний розмістив скріншот з новорічного привітання президента РФ Володимира Путіна на фоні Кремля.

    Допис з'явився у ніч з 31 грудня на 1 січня 2021 року.

    Невінчаний написав «З Новим роком!» й опублікував фотографію свого телевізора під час новорічного звернення президента РФ Володимира Путіна.

    im-m-newinchanyj

    Судячи з часу публікації, Невінчанний святкував Новий рік за московським часом і дивився святкове звернення президента країни-агресора.

    Теги: депутат Путін партії скандал новорічні свята
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