Миколаївський депутат розмістив у соцмережі новорічне привітання з Путіним

Судячи з часу публікації, Невінчаний святкував Новий рік за московським часом та дивився привітання Путіна

Член політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Максим Невінчаний, що входить до депутатської корпусу обласної ради Миколаївщини на Новий рік оскандалився через допис у соцмережі.

На своїй сторінці в Facebook Невінчаний розмістив скріншот з новорічного привітання президента РФ Володимира Путіна на фоні Кремля.

Допис з'явився у ніч з 31 грудня на 1 січня 2021 року.

Невінчаний написав «З Новим роком!» й опублікував фотографію свого телевізора під час новорічного звернення президента РФ Володимира Путіна.

Судячи з часу публікації, Невінчанний святкував Новий рік за московським часом і дивився святкове звернення президента країни-агресора.