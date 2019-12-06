В Одесі оголошено переможців конкурсу соцзамовлення з психосоціальної реабілітації у галузі замісної терапії



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Департамент охорони здоров’я Одеської міськради інформує про результати конкурсу з надання соціальних послуг шляхом здійснення соціального замовлення

З метою реалізації Міської цільової програми вирішення пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство» на 2019-2020 роки департамент охорони здоров’я Одеської міської ради 30 жовтня оголосив конкурс з надання соціальних послуг шляхом здійснення соціального замовлення за рахунок коштів бюджету Одеси у 2019 році.

Конкурс проводиться з метою залучення недержавних суб'єктів до надання соціальних послуг з використанням механізму соціального замовлення.

Напрямки конкурсу в 2019 році:

«Надання послуги з психосоціальної реабілітації та ресоціалізації людей хворих на наркоманію, які отримують замісну підтримувальну терапію для 40 осіб, 4 тренінги по 10 осіб».

Комісією з організації, проведення конкурсів і розгляду конкурсних пропозицій недержавних суб'єктів для відбору виконавців соціального замовлення, який реалізується за рахунок коштів бюджету Одеси, визначено переможців конкурсу за цим напрямком.

Переможцем є БО «Християнський реабілітаційний центр «Благодать».

Комісією визначено виконавця соціального замовлення, з яким буде укладено відповідний договір:

«Надання послуги з психосоціальної реабілітації та ресоціалізації людей, хворих на наркоманію, які отримують замісну підтримувальну терапію для 40 осіб, 4 тренінги по 10 осіб» — БО «Християнський реабілітаційний центр «Благодать».