Від будівлі Одеського коледжу залишились тільки стіни: рятувальники розбирають завали (фото, відео)



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Тривають роботи з ліквідації пожежі в будівлі коледжу економіки та права Фото: od.dsns.gov.ua

Рятувальники і правоохоронці продовжують шукати зниклих безвісти людей

Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали та конструкції згорілої будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Одеській області.

«Рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС із застосуванням інженерної техніки, засобів малої механізації та спеціального обладнання проводять пошуково-рятувальні роботи, - повідомили в ДСНС.

Станом на ранок 6 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Внаслідок пожежі загинуло 2 особи, 30 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до робіт залучено 47 од. техніки, 275 чоловік особового складу та 3 пошукові собаки.

Станом на ранок п’ятниці кількість госпіталізованих до лікувальних закладів становить 30 осіб (1 особа виписана), а доля 14 осіб досі залишається невідомою, серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

Сьогодні вночі було оновлено список постраждалих: у медзакладах продовжують отримувати лікування 26 пацієнтів: 16 студентів коледжу, 4 співробітники коледжу і 6 співробітників ДСНС.

В Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які розпочали пошук людей.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.



