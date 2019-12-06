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    Від будівлі Одеського коледжу залишились тільки стіни: рятувальники розбирають завали (фото, відео)

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    <p>Тривають роботи з ліквідації пожежі в будівлі коледжу економіки та права&nbsp;</p> - Від будівлі Одеського коледжу залишились тільки стіни: рятувальники розбирають завали (фото, відео)

    Тривають роботи з ліквідації пожежі в будівлі коледжу економіки та права 

    Фото: od.dsns.gov.ua

    Рятувальники і правоохоронці продовжують шукати зниклих безвісти людей

    Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали та конструкції згорілої будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Одеській області.

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    Від будівлі Одеського коледжу залишились тільки стіни: рятувальники розбирають завали (фото, відео)
    Від будівлі Одеського коледжу залишились тільки стіни: рятувальники розбирають завали (фото, відео)
    Від будівлі Одеського коледжу залишились тільки стіни: рятувальники розбирають завали (фото, відео)
    Від будівлі Одеського коледжу залишились тільки стіни: рятувальники розбирають завали (фото, відео)
    Від будівлі Одеського коледжу залишились тільки стіни: рятувальники розбирають завали (фото, відео)
    Від будівлі Одеського коледжу залишились тільки стіни: рятувальники розбирають завали (фото, відео)
    Від будівлі Одеського коледжу залишились тільки стіни: рятувальники розбирають завали (фото, відео)

    «Рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС із застосуванням інженерної техніки, засобів малої механізації та спеціального обладнання проводять пошуково-рятувальні роботи, - повідомили в ДСНС.

    Станом на ранок 6 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Внаслідок пожежі загинуло 2 особи, 30 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що до робіт залучено 47 од. техніки, 275 чоловік особового складу та 3 пошукові собаки.

    Станом на ранок п’ятниці кількість госпіталізованих до лікувальних закладів становить 30 осіб (1 особа виписана), а доля 14 осіб досі залишається невідомою,  серед яких директор Інституту біології південних морів НАН Борис Александров та працівниця Інституту Галина Іванович.

    Сьогодні вночі було оновлено список постраждалих: у медзакладах продовжують отримувати лікування 26 пацієнтів: 16 студентів коледжу, 4 співробітники коледжу і 6 співробітників ДСНС.

    В Одеський аеропорт вранці 5 грудня прибув спецзагін рятувальників, які розпочали пошук людей. 

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

    Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.


    пожежа ДСНС Одеса рятувальники
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