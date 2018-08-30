В Одесі першокласники пільгових категорій отримали подарунки до нового навчального року



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Напередодні Дня знань майбутніх учнів Нової української школи Приморського і Суворовського районів привітав мер Одеси

В Одесі до нового навчального 2018/2019 року 1150 першокласників пільгових категорій отримають подарунки - рюкзаки зі шкільним приладдям.

Сьогодні, 29 серпня 2018 року, святкові заходи пройшли для майбутніх першокласників пільгових категорій Приморського і Суворовського районів.

В урочистостях узяв участь мер Одеси Геннадій Труханов, який зазначив, що політика міської влади повністю відповідає концепції реформування системи освіти «Нова українська школа» і спрямована на створення умов для всебічного розвитку юних одеситів.

Вже 4 роки, крім закладів шкільної та позашкільної освіти, місто розвиває спортивну інфраструктуру, переформатовує роботу бібліотек, а також реалізовує право дітей бути почутими.