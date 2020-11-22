Місцеві вибори: поліція за добу отримала більше 60 заяв щодо порушень виборчого процесу

Загалом з початку виборчого процесу до поліції надійшло 16 728 заяв та повідомлень щодо порушень виборчого процесу

Повідомлення стосувалися незаконної агітації, підкупу виборців, порушення ведення реєстру виборців та шахрайства

Упродовж минулої доби до поліції надійшло понад 60 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу. Слідчі підрозділи розпочали три кримінальні провадження. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

«Сьогодні, 22 листопада, проводиться повторне голосування в рамках виборів депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом з початку виборчого процесу до поліції надійшло 16 728 заяв та повідомлень щодо порушень виборчого процесу. Розпочато 1 161 кримінальне провадження та складено 2 433 адміністративні протоколи.

«Упродовж «дня тиші» до територіальних органів Національної поліції надійшла 61 заява та повідомлення, пов’язані з порушеннями виборчого процесу. Найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській (27), Миколаївській (9), Львівській (7), Донецькій та Запорізькій (по 5) областях. Ще чотири правопорушення виявлено у Черкаській області, по два у Закарпатській і Полтавській областях та один факт порушення виборчого процесу встановлено у Рівненській області», – додали у Нацполіції.

Зазначені повідомлення стосувалися: незаконної агітації – 42, підкупу виборців – 14, порушення ведення реєстру виборців – 4 та шахрайства – 1.

«Поліцейські склали два адміністративні протоколи за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації) КУпАП у Дніпропетровській та Львівській областях. До ЄРДР унесено відомості щодо трьох кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборця)Кримінального кодексу України у Донецькій, Запорізькій областях та місті Черкаси», – підсумували в Нацполіції.

Нагадаємо, в 11 містах України сьогодні стартував другий тур місцевих виборів, в ході якого українці оберуть мерів.