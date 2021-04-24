В Одесі просто на вулиці чоловіка вдарили ножем у груди

Наразі про стан потерпілого не відомо

В Одесі в ніч проти 24 квітня на вулиці Сонячній сталася різанина. Чоловік вдарив іншого ножем у груди просто на вулиці. Про це повідомили в соцмережах очевидці.

На місці працюють правоохоронці. За словами очевидців, потерпілого госпіталізували до лікарні, а нападник - нібито його дядько.

Наразі підозрюваний переховується від поліцейських.

За даними свідків, чоловік вже раніше притягувався до відповідальністі за вбивство.

Раніше поліцейські затримали жителя Одеської області за підозрою в умисному вбивстві свого знайомого.

«Під час суперечки 37-річний зловмисник вдарив молодшого від себе на три роки потерпілого ножем у спину, спричинивши йому несумісні з життям тілесні ушкодження», – говориться у повідомленні.

Зловмисника затримали одразу. У своїх свідченнях він пояснив, що знайомий його постійно принижував, чим і поплатився.

Дії чоловіка слідство кваліфікувало за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

До слова, столичні поліцейській затримали уродженця Миколаївщини за підозрою у зґвалтуванні та пограбуванні киянки. Поліцейські з’ясували, що напередодні дівчина познайомилася з чоловіком, який запропонував їй допомогу у пошуку роботи.

Однак під час особистої зустрічі він застосував до киянки силу та зґвалтував, а після скоєного забрав із її сумочки гроші та мобільний телефон і втік.