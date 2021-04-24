  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі просто на вулиці чоловіка вдарили ножем у груди

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зловмисник вдарив потерпілого ножем у груди - В Одесі просто на вулиці чоловіка вдарили ножем у груди
    Зловмисник вдарив потерпілого ножем у груди
    Фото: Нацполіція

    Наразі про стан потерпілого не відомо

    В Одесі в ніч проти 24 квітня на вулиці Сонячній сталася різанина. Чоловік вдарив іншого ножем у груди просто на вулиці. Про це повідомили в соцмережах очевидці.

    На місці працюють правоохоронці. За словами очевидців, потерпілого госпіталізували до лікарні, а нападник - нібито його дядько.

    Наразі підозрюваний переховується від поліцейських.

    За даними свідків, чоловік вже раніше притягувався до відповідальністі за вбивство.

    Раніше поліцейські затримали жителя Одеської області за підозрою в умисному вбивстві свого знайомого.

    «Під час суперечки 37-річний зловмисник вдарив молодшого від себе на три роки потерпілого ножем у спину, спричинивши йому несумісні з життям тілесні ушкодження», – говориться у повідомленні.

    Зловмисника затримали одразу. У своїх свідченнях він пояснив, що знайомий його постійно принижував, чим і поплатився.

    Дії чоловіка слідство кваліфікувало за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

    До слова, столичні поліцейській затримали уродженця Миколаївщини за підозрою у зґвалтуванні та пограбуванні киянки. Поліцейські з’ясували, що напередодні дівчина познайомилася з чоловіком, який запропонував їй допомогу у пошуку роботи.

    Однак під час особистої зустрічі він застосував до киянки силу та зґвалтував, а після скоєного забрав із її сумочки гроші та мобільний телефон і втік.

    Теги: кримінал Одеса гроші вбивство телефон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies