У Вінниці відкрили новий дитячий садок

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Департамент освіти провів огляд першого дитячого садочка, створеного на основі муніципально-приватного партнерства

У Вінниці розпочав роботу ще один дитячий садочок «Мадагаскар». Він розташований по вулиці Трамвайній, і це перший у місті заклад, який працюватиме у рамках пілотного проекту муніципально-приватного партнерства в дошкіллі. Наразі садок відвідує 74 дитини. Як обладнали дошкільний навчальний заклад та чи облаштували нове приміщення усім необхідним устаткуванням й інвентарем для повноцінної роботи, 10 січня оглядали представники департаменту освіти Вінницької міської ради.

«Сьогодні представники департаменту освіти з залученням громадської організації виїхали до садочка, де разом із орендарем провели огляд умов утримання та виховання дітей дошкільного віку в закладі відповідно до «Порядку забезпечення здобуття мешканцями Вінницької об’єднаної територіальної громади дошкільної освіти в приватних закладах освіти» та засвідчили відповідність встановленим вимогам. Далі має відбутись засідання комісії з питань направлення дітей дошкільного віку до закладів приватної форми власності із загальної міської електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти. На ній буде визначено діток, батькам яких буде запропоновано влаштуватись у цей ДНЗ, щоб діти отримували якісну дошкільну освіту за нашим пілотним проектом муніципально-приватного партнерства», - розповіла директор департаменту освіти Оксана Яценко.

Наразі садочок уже відвідують дітки, які раніше ходили до приватної гімназії «Дельфін». З електронної черги сюди потрапить близько 20 малюків.

Оксана Яценко наголосила, що у навчальний заклад будуть влаштовані діти, які зареєстровані у житловому комплексі «Авалон» і на прилеглих до цього кварталу вулицях.

Представниця ГО «Освітній простір 2.0» Галина Іванченко поділилася своїми враженнями від огляду. Вона зазначила, що садочок гарно обладнаний, має сучасну матеріально-технічну базу і сучасні підходи до навчання.

«Насправді дуже важливо розвивати саме таке партнерство, оскільки муніципалітет спрямовує на те, що були реалізовані певні принципи та правила. Тому, можливо, і для освіти, і для суспільства є більш корисним саме така партисипація», - зазначила Галина Іванченко.