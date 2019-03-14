У центрі Одеси зіткнулися два автомобілі, є постраждалі



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Ранкове ДТП у Південній Пальмірі

Сьогодні вранці на перехресті вулиць Катерининської та Великої Арнаутської зіткнулися дві іномарки. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеської області.

Аварія сталася близько 9:00. На регульованому перехресті автомобілі Mercedes і Skoda Octavia. Водія останнього госпіталізували.

ДТП в Одесі

«Причина аварії буде встановлена слідством», - повідомили у відомстві.

Через ДТП на вулиці Катерининській утворилася пробка в бік залізничного вокзалу. Велика Арнаутська, згідно сервісу «Google maps», теж «стоїть».

Джерело: Пушкинская.net