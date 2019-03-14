Муніципальна поліція розпочинає рейди містом з виявлення випадків спалювання відходів рослинного походження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Деякі вінничани з першими теплими весняними днями почали активно наводити лад на присадибних ділянках і спалювати листя, суху траву та інші відходи рослинного походження.

Муніципальна поліція відстежує такі випадки і складає відповідні протоколи про адміністративне порушення. Тим, хто спалює листя, загрожує штраф від 340 до 1700 грн.

З наступного тижня, а саме з 18 березня, у Вінниці почнуть працювати спеціальні мобільні групи, які виявлятимуть тих хто спалюватиме листя. Однак, працівники Муніципальної поліції ще до старту роботи спеціальних мобільних груп вже склали 10 адміністративних протоколів.

«Працівники Муніципальної поліції уже почали працювати із вінничанами, які спалюють листя та інші відходи. Наші працівники складають протоколи та передають на розгляд адмінкомісій. З 18 березня по місту буде працювати більше патрулів, які будуть відстежувати спалювання відходів по місту. У такий період до цієї роботи підключаються працівники виконавчих органів міської ради, квартальних комітетів», - каже начальник комунального підприємства «Муніципальна поліція» Віталій Чигур. Читайте також Судмедексперти назвали попередню причину смерті працівника Адміністрації президента Сьогодні, 15:15

Мультимільйонеру висунули звинувачення в убивстві словацького журналіста Сьогодні, 14:14