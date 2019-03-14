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    Одеські правоохоронці вилучили в перехожого набої

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    Одеські правоохоронці вилучили в перехожого набої

    За даним фактом слідчими Хаджибеївського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України

    Нетверезий 49 – річний одесит розгулював вулицями міста з трьома десятками набоїв у кишені, які, з його слів, знайшов біля смітника. Пояснювати, для чого зберігав патрони, чоловік відмовився.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Набої калібру 9 мм вилучені та направлені на експертизу.

    За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває.

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