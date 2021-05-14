Пожежа в будинку Сікорського. Рятувальники повідомили деталі (фото)

Причину займання встановлюватиме слідство

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в історичній будівлі на вул. Ярославів Вал, 15-А у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС Києві.

Так, 13 травня о 22:26 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в будинку Ігоря Сікорського, що знаходиться в занедбаному стані.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних частин. Вони встановили, що у триповерховій недіючій будівлі в підвальному приміщенні сталося загоряння сміття на площі 30 кв. м.

О 23:02 загоряння було локалізовано та о 23:18 – ліквідовано.

Внаслідок пожежі закопчено стіни та стелю підвального приміщення.

Жертв і постраждалих немає.

На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 осіб особового складу підрозділів ДСНС.

Причину займання встановлюватиме слідство.

Раніше у соцмережі повідомили про нічну пожежу в будинку Сікорського.

Нагадаємо, у четвер, 13 травня, Київська міська рада звернулась до уряду про передачу будинку Сікорського в комунальну власність міста.

Будинок Сікорського перебуває на балансі Міністерства оборони. Столиця вже кілька років б’ється, щоб його передали місту для відновлення і створення там музею видатного авіаконструктора.

Як повідомлялося, США готові профінансувати відновлення садиби авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал, 15Б у Києві, якщо Міністерство оборони України ухвалить рішення про початок реконструкції.

Раніше об’єднання громадських активістів, науковців та митців взялися відновити будинок Ігоря Сікорського в Києві та зробити в ньому музей авіації Museum Sikor Sky. Поки що музей буде онлайн.

Тим часом, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов стосовно реставрації будинку Сікорського, розташованого по вулиці Ярославів Вал у столиці. Позивачами зазначені заступник генерального прокурора (в інтересах держави) та Міністерство культури та інформаційної політики України, відповідачами – Міністерство оборони України та ДП «Готель «Козацький».

За поданням Департаменту охорони культурної спадщини Генпрокуратура вимагає від Міністерства оборони та державного підприємства «Готель «Козацький» протягом одного місяця з дати набрання рішенням суду законної сили укласти охоронний договір на пам’ятку національного значення та провести реставрацію будинку Сікорського.