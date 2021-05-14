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    Під час пожежі на Київщині загинув чоловік

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    Пожежа сталася у приватному будинку&nbsp; - Під час пожежі на Київщині загинув чоловік
    Пожежа сталася у приватному будинку 
    Фото: ДСНС

    Рятувальники виявили тіло під час ліквідації пожежі

    13 травня вранці сталася пожежа у приватному житловому будинку у с. Чайки Богуславського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 08:03. На місце виклику було направлено черговий караул 13 Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав.

    По прибуттю встановлено, що з вікна житлового будинку йде дим. На місці пожежі виявлено тіло власника будинку 1977 року народження.

    Пожежу було локалізовано о 12:30 та повністю ліквідовано о 14:35.

    На гасіння пожежі залучалося дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 11 травня сталася пожежа у складському приміщенні на вул. Амосова, 9 на території ПрАТ «Біофарма» у Солом'янському районі столиці.

    Також 11 травня сталася пожежа будинку на проспекті Науки, 27 у Голосіївському районі столиці. В ході ліквідації рятувальники вивели на свіже повітря 20 осіб.

    13 травня сталася пожежа у прибудові до закладу громадського харчування на просп. Володимира Маяковського, 15 у Деснянському районі столиці. Рятувальники евакуювали трьох осіб.

    Теги: пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники
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