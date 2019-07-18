В Одесі ведеться боротьба з амброзією



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Озеленювачі КП «Міськзелентрест» продовжують боротьбу з амброзією в парках і скверах Одеси

Працівники комунального підприємства «Міськзелентрест» продовжують виконувати роботи з боротьби з небезпечним бур'яном - амброзією. Алергенний бур'ян знищується шляхом видалення його разом з коренем з землі або викошування, щоб запобігти повторному його висіванню в ґрунт. Також озеленювачі застосовують спеціальний препарат «Стоп амброзія».

Цей засіб розпорошується за допомогою обприскувачів, які підприємство закупило торік. Потрапляючи на листя бур'яну - алергену, він проникає всередину рослини і викликає її швидке в'янення. Перевагою такого способу боротьби з амброзією є природне походження препарату, що дозволяє його використовувати в населених пунктах без шкоди для людей і навколишнього середовища.

Також інспектори підприємства борються з амброзією в приватному секторі і житлових кварталах шляхом видачі розпорядження власникам або обслуговуючим компаніям. У разі невиконання вимог щодо знищення бур'яну інспекторами відділу контролю будуть складатися адміністративні протоколи, які передаються на розгляд адміністративній комісії Одеської міської ради.

Протоколи складаються відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою штрафні санкції в розмірі: для громадян - від 340 грн до 1360 грн, для посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від 850 до 1700 грн.

Крім того, громадські працівники спільно з екологами склали карту амброзії, на якій кожен охочий може відзначити місця масового зростання амброзії, перейшовши за посиланням.

Виконання зазначених робіт знаходиться на постійному контролі першого віцемера Одеси Анатолія Орловського.