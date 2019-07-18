Нардеп Недава розробив держпрограму відновлення екосистеми Донбасу



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Депутат Олег Недава

Амбіційний проект розрахований на 10 років

«Прифронтовий» нардеп Олег Недава розробив програму відновлення лісових, водних ресурсів Донбасу і скорочення обсягів споживання поліетиленових пакетів.

Проект розрахований на 10 років роботи державної програми. Також у пресслужбі нардепа наголошують, що вже у 2020 році повинні закінчити розмінування прилеглої до зони Операції Об’єднаних сил території.

Щоб реалізувати свою екоініціативу, Олег Недава, який є заступником голови комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, запропонував програму «Відновлення екосистеми Донбасу».

«Основні завдання мого законопроекту щодо відновлення екосистеми Донбасу - це відновлення лісів і водних ресурсів, компенсація завданих природі збитків. Це дуже тривалий процес, але ми зобов'язані розпочати його вже сьогодні», - заявив Недава.

За його словами, один із пріоритетних пунктів держпрограми - розмінування території Донбасу протягом 2020 року. «Ми повинні позбутися цієї прямої загрози в найкоротші терміни», - вважає Недава.

Крім того, народний депутат подав до парламенту законопроект (№9507 від 28.01.2019) про скорочення обсягів використання пластикових пакетів і зменшення кількості окремих видів відходів з пластика.

У пресслужбі депутата наголосили, що ініціатива Олега Недави не тільки повинна відновити екологічну ситуацію на Донбасі, а й наблизити вітчизняне законодавство до норм Європейського Союзу.