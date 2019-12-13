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    Кличко показав, як Київ готується до новорічних свят (фото, відео)

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    Бронзові малюки-засновники міста вбрані у святковий одяг - Кличко показав, як Київ готується до новорічних свят (фото, відео)
    Бронзові малюки-засновники міста вбрані у святковий одяг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Головна ялинка країни засяє 19 грудня

    Мер Києва Віталій Кличко показав, як столиця готується до новорічних свят.

    Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Головну ялинку країни традиційно встановили на Софійській площі. На неї вже повісили гірлянди і закінчують прикрашати. Також на площі скоро з’являться «Чотири королівства» з казки про Лускунчика. Святкове українське містечко активно зводять на Контрактовій площі. Новорічні ярмарки розпочнуться з 14 грудня. А 19 грудня, в День святого Миколая, о 19:00 ми урочисто запалимо вогні на головній красуні-ялинці», - зазначив мер столиці.

    Загалом на новорічні свята відбудуться шість концертних програм на Софійській та Контрактовій площах.

    «Приготувалися вже до свят і бронзові малюки-засновники міста - Кий, Щек, Хорив і Либідь. Автор скульптурної композиції на Поштовій площі Володимир Журавель традиційно вбрав малюків у святковий одяг. Словом, помічайте позитив і красу навколо, згадайте, як це було в дитинстві!» - написав Кличко.

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    Кличко показав, як Київ готується до новорічних свят (фото, відео)
    Кличко показав, як Київ готується до новорічних свят (фото, відео)
    Кличко показав, як Київ готується до новорічних свят (фото, відео)
    Кличко показав, як Київ готується до новорічних свят (фото, відео)
    Кличко показав, як Київ готується до новорічних свят (фото, відео)
    Кличко показав, як Київ готується до новорічних свят (фото, відео)

    Як повідомлялося, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

    Тематикою Нового року на Софійській площі стала відома на весь світ різдвяна історія про Лускунчика.

    19 грудня о 17:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної Опери України до Софійської площі. Після закінчення параду відбудеться офіційне засвічення ялинки.

    Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.

    Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.

    Віталій Кличко Київ свята новорічні свята ялинка столиця
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