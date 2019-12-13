Кличко показав, як Київ готується до новорічних свят (фото, відео)



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Бронзові малюки-засновники міста вбрані у святковий одяг Фото: пресслужба мера Києва

Головна ялинка країни засяє 19 грудня

Мер Києва Віталій Кличко показав, як столиця готується до новорічних свят.

Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Головну ялинку країни традиційно встановили на Софійській площі. На неї вже повісили гірлянди і закінчують прикрашати. Також на площі скоро з’являться «Чотири королівства» з казки про Лускунчика. Святкове українське містечко активно зводять на Контрактовій площі. Новорічні ярмарки розпочнуться з 14 грудня. А 19 грудня, в День святого Миколая, о 19:00 ми урочисто запалимо вогні на головній красуні-ялинці», - зазначив мер столиці.

Загалом на новорічні свята відбудуться шість концертних програм на Софійській та Контрактовій площах.

«Приготувалися вже до свят і бронзові малюки-засновники міста - Кий, Щек, Хорив і Либідь. Автор скульптурної композиції на Поштовій площі Володимир Журавель традиційно вбрав малюків у святковий одяг. Словом, помічайте позитив і красу навколо, згадайте, як це було в дитинстві!» - написав Кличко.

Як повідомлялося, офіційне святкування Нового року на Софійській та Контрактовій площах у Києві триватиме із 14 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок для киян та гостей міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у день святого Миколая.

Тематикою Нового року на Софійській площі стала відома на весь світ різдвяна історія про Лускунчика.

19 грудня о 17:00 святкування відкриватиме різдвяний парад, який пройде від Національної Опери України до Софійської площі. Після закінчення параду відбудеться офіційне засвічення ялинки.

Вартість іграшок й ілюмінації для центральної новорічної ялинки на Софійській площі в Києві становитиме 2,7 млн гривень.

Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.