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    В Амстердамі зварили пиво з викинутих ялинок

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    Купити чи замовити пиво можна тільки в Нідерландах - В Амстердамі зварили пиво з викинутих ялинок
    Купити чи замовити пиво можна тільки в Нідерландах

    Вдалося зібрати близько тисячі ялинок, а з них — 600 кілограмів голок

    В Амстердамі місцеві жителі у рамках екокампанії приносили до пивоварень хвою, щоб із перероблених голок можна було зварити пиво.

    Про це повідомляє Fortune.

    Ініціаторами кампанії стали дві пивоварні - The Hyatt Regency Amsterdam і Lowlander. Вони вирішили запровадити таку ідею після того, як дізналися, що до Різдва в Нідерландах продали 2,5 млн ялинок, від яких після закінчення свят позбудуться не замислюючись.

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    Рекламу із закликом до збирання старих ялинок транслювали по ТБ, тому це дало свій ефект - люди зібрали понад 600 кг голок, з яких зварили пиво.

    Напій вийшов світлого кольору, з ароматами вічнозеленого лісу, цитрусових і хмелю. Виробники зазначили, що темне вони не варили з принципу, оскільки пиво – святкове, і тому повинно бути по-святковому світлим і легким.

    Одну пляшку лагера можна купити на офіційному сайті за 2,7 євро.

     

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