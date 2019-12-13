В Амстердамі зварили пиво з викинутих ялинок
Вдалося зібрати близько тисячі ялинок, а з них — 600 кілограмів голок
В Амстердамі місцеві жителі у рамках екокампанії приносили до пивоварень хвою, щоб із перероблених голок можна було зварити пиво.
Про це повідомляє Fortune.
Ініціаторами кампанії стали дві пивоварні - The Hyatt Regency Amsterdam і Lowlander. Вони вирішили запровадити таку ідею після того, як дізналися, що до Різдва в Нідерландах продали 2,5 млн ялинок, від яких після закінчення свят позбудуться не замислюючись.
Рекламу із закликом до збирання старих ялинок транслювали по ТБ, тому це дало свій ефект - люди зібрали понад 600 кг голок, з яких зварили пиво.
Напій вийшов світлого кольору, з ароматами вічнозеленого лісу, цитрусових і хмелю. Виробники зазначили, що темне вони не варили з принципу, оскільки пиво – святкове, і тому повинно бути по-святковому світлим і легким.
Одну пляшку лагера можна купити на офіційному сайті за 2,7 євро.