В Амстердамі зварили пиво з викинутих ялинок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Купити чи замовити пиво можна тільки в Нідерландах

Вдалося зібрати близько тисячі ялинок, а з них — 600 кілограмів голок

В Амстердамі місцеві жителі у рамках екокампанії приносили до пивоварень хвою, щоб із перероблених голок можна було зварити пиво.

Про це повідомляє Fortune.

Ініціаторами кампанії стали дві пивоварні - The Hyatt Regency Amsterdam і Lowlander. Вони вирішили запровадити таку ідею після того, як дізналися, що до Різдва в Нідерландах продали 2,5 млн ялинок, від яких після закінчення свят позбудуться не замислюючись.

Рекламу із закликом до збирання старих ялинок транслювали по ТБ, тому це дало свій ефект - люди зібрали понад 600 кг голок, з яких зварили пиво.

Напій вийшов світлого кольору, з ароматами вічнозеленого лісу, цитрусових і хмелю. Виробники зазначили, що темне вони не варили з принципу, оскільки пиво – святкове, і тому повинно бути по-святковому світлим і легким.

Одну пляшку лагера можна купити на офіційному сайті за 2,7 євро.