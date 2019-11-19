Експерти розповіли про унікальну користь від вживання червоної риби



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Щоб отримати максимальну користь, фахівці радять вживати червону рибу в їжу регулярно, 2-3 рази на тиждень

Червона риба - унікальний продукт, який рекомендується їсти абсолютно всім: жінкам, чоловікам, дітям (старше 3 років) і літнім людям

На «Інтері» вийшов випуск «Корисної програми», присвячений червоній рибі. Які з видів риби сімейства лососевих вважаються більш смачними, а які - корисними? Як вибрати якісну і безпечну сьомгу, форель, лосося і горбушу? Який вид більше підходить для смаження, який - для соління, а який - для приготування суші? І чи правда, що регулярне вживання цього продукту допомагає зберегти красу і дарує довголіття? У студії ток-шоу ведучий Олександр Лук'яненко і експерти програми розібралися, як правильно вибирати червону рибу і в чому її користь для нашого здоров'я.





Серед безлічі продуктів харчування є дійсно унікальні за своїми властивостями. До таких продуктів належить і червона риба. 5 вагомих причин їсти її частіше:

Червона риба підвищує імунітет. Зміцнює суглоби, серце і судини. Знижує рівень холестерину в крові. Заряджає енергією і знімає стрес. Зберігає молодість.

«Вживаючи червону рибу, ви забезпечуєте свій організм всіма необхідними для здоров'я речовинами, - розповідає ведучий ток-шоу «Корисна програма» Олександр Лук'яненко. - Червона риба багата жирними кислотами омега-3, які знижують ризик атеросклерозу, рівень холестерину, роблять шкіру еластичною, а волосся сяючими, плюс - допомагають боротися із запаленнями і зміцнюють імунітет. Червона риба є одним з кращих джерел білка і амінокислот, вона містить багато вітаміну D, позитивно впливає на роботу нервової системи, а також калій і фосфор, які уповільнюють процеси старіння і зміцнюють кістки. До речі, дослідження вчених показали, що саме омега-3 є основною причиною довголіття ескімосів Гренландії, а вони за своє життя з'їдають дуже багато червоної риби».

За словами Дмитра Загуменного, голови Асоціації українських імпортерів риби і морепродуктів, всіх лососевих можна розділити на дві групи: тихоокеанську - кижуч, нерки, сіма, чавичі, горбуша і кета, і атлантичну - сьомга і лосось. «Тихоокеанська - це дика риба, яка живе в природному середовищі існування і змушена самостійно добувати собі їжу. Вона більше рухається, долає тисячі кілометрів у пошуках їжі і подальшого нересту, тому менш жирна, її м'ясо більш щільне. А ось атлантична - наприклад, норвезький та швейцарський лосось - менш рухлива, тому його вигідніше вирощувати на фермах: він швидше набирає вагу. Жирна сьомга і лосось містять більше омега-3. Але в горбуші чимало корисних речовин, наприклад, в ній більше вітаміну D, важливого для імунітету, мозку і серця», - пояснює фахівець.

Червона риба - унікальний продукт, який рекомендується їсти абсолютно всім: жінкам, чоловікам, дітям (старше 3 років) і літнім людям. Щоб отримати максимальну користь, фахівці радять вживати її в їжу регулярно, 2-3 рази на тиждень. «Найкорисніша риба - свіжа. Під впливом високої температури, сольових розчинів і «хімії» відбувається окислення жирних кислот і руйнуються вітаміни, - пояснює лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна. - Але є одне важливе доповнення: не всю червону рибу можна вживати в сирому вигляді. Проводилися дослідження, які показали, що тихоокеанські сорти риби більше схильні до паразитозу (зараження гельмінтами), тому перед вживанням її бажано піддавати термічній обробці, глибокому заморожуванню або просолити спеціальними солями. А ось норвезьку і шотландську рибу, вирощену на фермах в штучних умовах, можна вживати і в сирому вигляді, вона використовується для популярних сьогодні суші та ролів. У будь-якому випадку, з рибою вітаміни потрапляють в наш організм у вигляді натурального продукту. І засвоюються набагато краще, ніж синтезовані капсули».

Звичайно, корисною є тільки якісна червона риба. Щоб уникнути отруєння, експерти радять підходити до її вибору дуже серйозно. «В першу чергу, риба не повинна мати неприємного запаху, - розповідає експерт з якості та безпеки продуктів харчування Олена Сидоренко. - Другий важливий індикатор якості - очі риби. Вони повинні бути світлими, опуклими, блискучими. Якщо у риби мутні, затягнуті плівкою, що впали очі, - вона давно лежить на прилавку. Зябра у червоної риби можуть бути різного кольору - від рожевих до червоних, але важливо, щоб вони були рівномірно забарвлені і без слизу. Сіруваті або зелені зябра говорять про те, що риба підозрілої свіжості. Також попросіть продавця натиснути пальцем на м'якоть риби. Вона повинна бути достатньо пружною і швидко відновлювати форму. Пам'ятайте: зіпсовану рибу в їжу вживати не можна, ви дуже ризикуєте здоров'ям».