Донбасу - російську мову! Французькі друзі Путіна поставили вимогу Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Франції зажадали від України гарантувати право на російську мову

Голова комітету з європейських справ сенату Франції Жан Бізе заявив, що Україна повинна гарантувати право Донбасу говорити російською мовою.

Про це він заявив в інтерв'ю «Известиям».

Відповідаючи на запитання, які питання будуть обговорюватися на зустрічі в «нормандському форматі», сенатор відповів, що Росія повинна «приборкати на Донбасі тих, хто проводить атаки на українців».

Україна, зазначив французький сенатор, повинна гарантувати мовні права населення і почати децентралізацію країни.

«Російська мова повинна залишитися мовою, яку активно використовують на цих територіях [територія Донбасу]», - сказав Бізе.

Ще однією вимогою він назвав стабілізацію на кордоні.

Напередодні Кремль закликав Україну закріпити особливий статус Донбасу у Конституції.

Зазначимо, що 12 листопада у Мінську заявили про «зняття усіх перешкод» для зустрічі в нормандському форматі.

Нагадаємо, на вимогу Росії радники президентів Нормандської четвірки напрацювали і погодили документ, який має бути підписано на саміті.

До слова, глава МЗС Вадим Пристайко заявляв, що не може оголосити дати зустрічі у «нормандському форматі», але вони є.

Як повідомлялося, лідери України, Німеччини, Франції та Російської Федерації можуть провести спільну зустріч 24 чи 26 листопада.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч «нормандської четвірки» відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках.

Раніше у Кремлі заявляли, що поки зарано говорити про проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» до кінця року.

Читайте також: Агенти Путіна. Французька мережа (Розслідування)