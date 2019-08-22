Путінська Росія на порозі нового ГКЧП

Путінські підходи до російської економіки почали тріщати по швах

Позаекономічні методи «соціальної стабілізації» суспільства перестали спрацьовувати. Ще трохи і на Російську Федерацію може чекати економічний колапс.

Реальність є такою, що Путін і його оточення просто змушені будуть щось робити для того щоб спасти власну «шкуру».

І тут до швидкого прийняття рішення путінський режим можуть підштовхнути масові протести в Москві та інших містах Росії.

Для Кремля не важко буде прорахувати, що якщо вони не припинятимуться, а будуть і далі поширюватися по всій території Російської Федерації, розхитуючи владу пітерських, то утримати контроль над ситуацією буде проблематично.

Оскільки рівень життя пересічних росіян буде ще більше падати, очевидно, що в Путіна тепер гарячково шукатимуть вихід з цієї патової ситуації. Владу віддавати вони не готові, а що робити далі не знають.

І тут на допомогу кремлівцям цілком можуть прийти ті радники, котрі добре пам’ятають уроки недавньої історії СРСР. Вони й підкажуть, що бачать лише один реальний вихід – повторити варіант ГКЧП, врахувавши, звісно, всі помилки, яких було допущено в серпні 1991 року.

Таким чином, можна вивести лідера організованого злочинного угрупування Путіна з зони відповідальності за все скоєне за 20 років його перебування при владі, і одночасно зберегти сам режим, хто у подальшому формально його б не очолював.

Все може розпочатися з того, що по всім програмам російського телебачення почнуть транслювати балет «Лебедина озеро».

Далі на каналах ТВ з’являться міністр оборони Російської Федерації Шойгу, директор ФСБ Олександр Бортніков, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, міністр іноземних справ Сергій Лавров і міністр юстиції Олександр Коновалов.

Сергій Лавров виступить з заявою, що за обставин, які склалися, президент Російської Федерації Володимир Путін більше не спроможний виконувати свої обов’язки. І таким чином повноваження управління Росією переходять до Державного комітету з надзвичайного стану (російською – ГКЧП).

Якій очолюватиме, звичайно тимчасово, міністр оборони Росії Сергій Шойгу. На весь період введення надзвичайного стану скасовується конституційне право громадян Росії на будь-які мітинги, збори і демонстрації.

По всій території Росії вводиться комендантська година, яка продовжуватиметься з 22 години вечора до 6 годин ранку.

Всі опозиційні політики, політологи, журналісти і експерти мають протягом 24 годин зареєструватися в найближчих поліцейських відділках.

Якщо ж вони цього уникатимуть, то будуть примусово ізольовані від суспільства на невизначений термін.

Ті хто це зроблять, будуть знаходитися під домашнім арештом до часу закінчення дії надзвичайного стану.

На вулиці Москви, Санкт-Петербургу і великих міст Росії будуть введенні танки та бронетранспортери. Пересування між районами і вулицями міст дозволятиметься тільки за спеціальними пропусками.

Інтернет, телефонний і мобільний зв’язок будуть відключені, працюватимуть лише центральні телевізійні канали, на яких транслюватимуть тільки новини ГКЧП і радянські фільми до 1991 року.

Вводяться розподільчі картки на всі види продовольства, а використання іноземної валюти знову, як в часи СРСР, стає суворо забороненим. Порушники цих нових правил піддаватимуться кримінальному переслідуванню.

А всі ті, у кого вдома зберігаються американські долари, зобов’язанні в триденний період, здати їх в місцеві філії Сбербанку Росії за курсом 1 долар – 1 рубль.

Не дивлячись на заборону валютних операцій, реальний курс рубля на чорному ринку стосовно американського долара, впаде до 5000 рублів за один долар. А напередодні Нового року за 1 долар даватимуть вже 10000 рублів.

Російські олігархи почнуть масово тікати за кордон, але не всі це встигнуть зробити. Їхні бізнеси в Російській Федерації будуть конфісковані, кошти на банківських рахунках заморожені, а маєтки і палаци після експропріації перейдуть під безпосереднє управління місцевих осередків ГКЧП.

Однак не зважаючи на обмеження пересування і комендантську годину, населення вночі грабуватиме продовольчі магазини. Впійманих на місці мародерів розстроюватиме поліція і працівники ФСБ.

Масові протестні заворушення жорстоко подавлятимуться Національною гвардією, армією і ОМОНОм, але це не допоможе, навіть коли застосування зброї силовиками стане постійною нормою.

Про проголошення своєї незалежності заявлять Чечня, Татарстан, Башкортостан, Сибірська і Далекосхідні народні республіки та більшість російських автономій.

Надісланні туди Шойгу війська не зможуть подолати опору народів, котрі стануть на шлях незалежності. Територія Російської Федерації зменшиться до Москви і Московської області, і то доти, поки Московська область не вирішить відокремитися від Москви.

Путін і його оточення робить все для того, щоб цей сценарій якнайшвидше реалізувати у життя.

Адже неможливо постійно вести себе на міжнародній арені, як неадекватний гопнік та знущатися над росіянами, думаючи, що ті, в патріотичному угарі, не побачать в яку глибоку прірву завів їх путінський режим.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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