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    В Одесі з'явиться новий сквер з Меморіалом воїнам АТО

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    Відповідний проєкт рішення був прийнятий на засіданні виконавчого комітету 27 січня 2021 року - В Одесі з'явиться новий сквер з Меморіалом воїнам АТО
    Відповідний проєкт рішення був прийнятий на засіданні виконавчого комітету 27 січня 2021 року
    Фото: Думская

    Весь комплекс запланованих робіт повинен бути виконаний у поточному році

    В Одесі планують упорядкувати сквер, розташований у межах вулиці Канатної і проспекту Гагаріна, з встановленням Меморіалу воїнам Одеси і області, які загинули у зоні проведення АТО, з боку вулиці Канатної. Про це повідомляє пресслужба Одеській міської ради.

    Наразі благоустрій скверу фізично і морально застарів. Замовником проєктування, а потім і виконання робіт призначено управління капітального будівництва Одеської міської ради. Відповідний проєкт рішення був прийнятий на засіданні виконавчого комітету 27 січня 2021 року.

    У рамках проведення благоустрою заплановані заміна зовнішнього освітлення, встановлення лавок і урн, оновлення твердого покриття, додаткове озеленення території, що упорядковується, і створення умов доступності для маломобільних груп населення.

    Також у рамках реалізації цього проєкту заплановано встановлення Меморіалу воїнам Одеси і області, які загинули у зоні проведення антитерористичної операції на Сході України.

    «При розробці проєктно-кошторисної документації буде прийнятий концепт Меморіалу, який потім буде направлений у муніципальний департамент архітектури та містобудування для проходження всіх необхідних обговорень і прийняття остаточного рішення щодо цього пам'ятного знака. Весь комплекс запланованих робіт повинен бути виконаний у поточному році», – зазначив начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради Борис Панов.

    Нагадаємо, що сквер у центрі столиці найменували на честь Анни Київської.

    Теги: АТО Одеса благоустрій населення
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