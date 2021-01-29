В Одесі з'явиться новий сквер з Меморіалом воїнам АТО

Відповідний проєкт рішення був прийнятий на засіданні виконавчого комітету 27 січня 2021 року

Весь комплекс запланованих робіт повинен бути виконаний у поточному році

В Одесі планують упорядкувати сквер, розташований у межах вулиці Канатної і проспекту Гагаріна, з встановленням Меморіалу воїнам Одеси і області, які загинули у зоні проведення АТО, з боку вулиці Канатної. Про це повідомляє пресслужба Одеській міської ради.

Наразі благоустрій скверу фізично і морально застарів. Замовником проєктування, а потім і виконання робіт призначено управління капітального будівництва Одеської міської ради. Відповідний проєкт рішення був прийнятий на засіданні виконавчого комітету 27 січня 2021 року.

У рамках проведення благоустрою заплановані заміна зовнішнього освітлення, встановлення лавок і урн, оновлення твердого покриття, додаткове озеленення території, що упорядковується, і створення умов доступності для маломобільних груп населення.

Також у рамках реалізації цього проєкту заплановано встановлення Меморіалу воїнам Одеси і області, які загинули у зоні проведення антитерористичної операції на Сході України.

«При розробці проєктно-кошторисної документації буде прийнятий концепт Меморіалу, який потім буде направлений у муніципальний департамент архітектури та містобудування для проходження всіх необхідних обговорень і прийняття остаточного рішення щодо цього пам'ятного знака. Весь комплекс запланованих робіт повинен бути виконаний у поточному році», – зазначив начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради Борис Панов.

Нагадаємо, що сквер у центрі столиці найменували на честь Анни Київської.