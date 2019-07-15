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    У Могилів-Подільському 3-річних дітей рятували з пастки

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    У Могилів-Подільському 3-річних дітей рятували з пастки

    Діти залишилися зачиненими у квартирі на третьому поверсі

    Вчора близько 21-ї години до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від жительки міста Могилів-Подільський про те, що її двоє 3-річних дітей залишилися зачиненими у квартирі на третьому поверсі.

    Мати зазначила, що вийшла до сусідки, а двері зачинилися від протягу. Про це з посиланням на ДСНС Вінницької області.

    Прибувши на місце події, рятувальники ДПРЧ-12 за допомогою висувної драбини потрапили до квартири через балкон та відчинили двері зсередини.

    До проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучалося 4 чоловіки особового складу та один спецавтомобіль.

    Джерело: vinnytsia.today

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