У Могилів-Подільському 3-річних дітей рятували з пастки



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Діти залишилися зачиненими у квартирі на третьому поверсі

Вчора близько 21-ї години до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від жительки міста Могилів-Подільський про те, що її двоє 3-річних дітей залишилися зачиненими у квартирі на третьому поверсі.

Мати зазначила, що вийшла до сусідки, а двері зачинилися від протягу. Про це з посиланням на ДСНС Вінницької області.

Прибувши на місце події, рятувальники ДПРЧ-12 за допомогою висувної драбини потрапили до квартири через балкон та відчинили двері зсередини.

До проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучалося 4 чоловіки особового складу та один спецавтомобіль.

Джерело: vinnytsia.today