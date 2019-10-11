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    В Одессе оштрафовали мужчину, который привез из Молдовы партию айфонов

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    В Одессе оштрафовали мужчину, который привез из Молдовы партию айфонов

    Громадянин Молдови таємно провіз в Одеську область десять б/у айфонів

    Інцидент стався в березні цього року. Чоловік перетинав кордон через пункт «Кучурган - Первомайськ» на автомобілі Mercedes-Benz. Про це стало відомо виданню «Пушкинська».

    Він в'їхав в «зелений коридор», але коли прикордонники стали оглядати його машину, то побачили в ній вісім айфонів «5S». Пізніше вони також знайшли ще дві моделі - «8» і «6S».

    Все смартфони були уживаними.

    На чоловіка склали адмінпротокол, а Малиновський райсуд виписав йому штраф 1 700 гривень.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Круговий рух на площі Десятого квітня в Одесі буде скосовано.

    Нововведення запроваджується з метою оптимізації дорожнього руху, збільшення пропускної здатності вулиць та доріг міста Одеси, покращення екологічного стану та розподілення транспортних потоків.

    прикордонники Одещина штраф чоловік кордон
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