Круговий рух на площі Десятого квітня в Одесі буде скосовано



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З 1 листопада буде скасовано круговий рух на площі Десятого квітня

Нововведення запроваджується з метою оптимізації дорожнього руху, збільшення пропускної здатності вулиць та доріг міста Одеси, покращення екологічного стану та розподілення транспортних потоків.

Про це інформує пресслужба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

«1 листопада 2019 року о 23:00 буде скасовано круговий рух на площі Десятого квітня», - йдеться у повідомленні місцевої влади.

Також зазначається, що організація дорожнього руху буде здійснюватися за пріоритетом вулиці Генуезької та проспекту Шевченка.