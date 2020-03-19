У «сухому порту» Одеси далекобійники утворили величезну чергу: усі водії без масок



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Черга водіїв в Одеському порту

Водії стоять, щоб внести авансову плату за в’їзд у порт

Величезна черга з водіїв-далекобійників, які хочуть потрапити в Одеський морський торговий порт, зібралася в офісі компанії «Євротермінал» на полях зрошення.

Про це повідомив депутат Одеської міськради, транспортний експерт і підприємець Олександр Захаров, – передає «Думська».

«Карантин, вірус, вони стоять і чекають. Оформляються. Без оплати в чергу вантажівок не поставлять. Без маски можна. У порту звертатися нема до кого. Нагорі волають: «Не ходіть, сидіть вдома». А внизу, в Одеському порту: «Платіть «бабки», стійте, потім в рейсах по країні розвозьте вірус... Або сидіть удома, не возіть із вірусом...». Можна подумати, за сидіння вдома хтось дітей нагодує. Дуже легко розрахувати початкову швидкість поширення вірусу країною із порту: зі швидкістю вантажівки», – розповідає Захаров

Компанія «Євротермінал», яку пов’язують із оточенням мера Одеси Геннадія Труханова, експлуатує майданчик накопичення на полях зрошення, через яку вантажні автомашини потрапляють у Одеський морський торговий порт. З березня 2016 року, коли мерія заборонила фурам пересуватися вулицями міста, компанія стала єдиним суб’єктом господарювання, через територію якого, не порушуючи правил дорожнього руху, можна потрапити в порт. За проїзд стягується плата – по 17 доларів США з машини.

У 2017 році цим зацікавився Антимонопольний комітет України, який констатував, що «Євротермінал» зловживає своїм монопольним становищем.

На думку АМКУ, «Євротермінал» бере гроші за послуги, які фактично не надає.

Компанію оштрафували на 5 мільйонів 369 тисяч гривень і зобов’язали забезпечити можливість безкоштовного проїзду в Одеський морський порт експедиторів (перевізників).

«Євротермінал» оскаржив це рішення в суді. Юристи фірми наполягали на тому, що вона надає «комплекс послуг», в який, поряд з іншими, входить і оплата за проїзд.

Перша інстанція підтримала підприємців. Господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ і скасував рішення АМКУ про нарахування підприємству штрафу в 5 396 грн. Однак після виграшу в першій інстанції на бік антимонопольників став Північний апеляційний суд столиці, а далі колегія Касаційного господарського суду.

Гроші з перевізників, проте, збирати не перестали.

Нагадаємо, станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження COVID-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.