Коронавірус не проблема. В Ірпені зібрались депутати і ділять землю



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На сесії Ірпінської міськради депутати були в захисних масках Фото: Михайлина Скорик-Шкарівська, Facebook

Лише одне рішення міськради стосувалося коронавірусу

Сьогодні, 19 березня, в Ірпені відбулася у закритому режимі сесія міської ради. На ній депутати проголосували 154 питання.

Про це повідомила журналістка, місцева активістка Михайлина Скорик на своїй сторінці у Facebook.

«Кому коронавірус, а кому - мати рідна», - зазначила вона.

За словами Скорик, переважна більшість питань, розглянутих Ірпінською міськрадою, стосуються землевиділення.

«Коронавірусу стосувався лише 1 виступ і один проект рішення. Це зміни до бюджету в рамках «допорогової суми» для ремонту інфекційного відділення Ірпінської міської лікарні в Бучі. Того самого, яке не ремонтували 15 років. Як непотрібне для стимулювання будівельного бізнесу. Перший заступник міського голови - голови в Ірпені, як відомо, немає уже 2 роки - чесно сказав присутнім, що на решту суми треба «скинутися» депутатам, бізнесу і громаді, бо виділеного не вистачає, а ремонт хочуть зробити за 3 тижні. Бо влада хоче, щоб там було 50 койкомісць», - розповіла Скорик.

Також депутати сьогодні виділили понад 1,5 млн грн на пряму соціальну допомогу населенню міста через програму «Турбота» та підтримку ветеранів.

Скорик додала, що Ірпінська міськрада сьогодні голосувана «всліпу», без оприлюднених проектів рішень.

Нагадаємо, 18 березня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації було вирішено тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації.

Станом на вечір 18 березня, кількість хворих на новий коронавірус Covid-19 в Україні зросла до 16.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 16 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька область (10 випадків), Житомирська (один), Київська (два), Донецька (один) та м. Київ (два).