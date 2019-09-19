Вандали зламали led-гойдалку на Грецькій площі



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Невідомі серйозно пошкодили одну з Led-гойдалок, встановлених на Грецькій площі в рамках Громадського бюджету в кінці 2018 року

Led-гойдалки, розташовані на Грецькій площі, вкотре зазнали акту вандалізму.

Вчора невідомі вирвали джгути електроживлення і управління Led-підсвічуванням однією з гойдалок. В результаті - половина гойдалки не працює.

Наразі працівники комунального підприємства «Сервісний центр» намагаються відремонтувати атракціон. Раніше фахівцям неодноразово доводилося відновлювати ручки Led-гойдалок, вандали регулярно виривають їх прямо з основою, а також залишають написи на поверхні цих гойдалок.

Інтерактивні гойдалки встановлені на Грецькій площі, у парку Шевченка і в Аркадії.

Департамент міського господарства вкотре звертається до одеситів і гостей міста з проханням дбайливо ставиться до міського майна.

За хуліганство, умисне знищення або псування майна передбачена кримінальна відповідальність.

Довідка:

Led-гойдалки встановлені в грудні 2018 року в рамках проєкту-переможця Громадської бюджету-2018 - «Dreamland».

Led-гойдалки eness dreamland - це ігрові балансири, які перетворюються в цікаву гру «пінг-понг» для дітей і дорослих завдяки яскравому підсвічуванню, на швидкість перемикання якої впливають дії тих, хто гойдається. Для перемоги в цій грі необхідно набрати найбільшу кількість світлових блоків на своєму боці гойдалки.

Кримінальний кодекс України:

Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна.

1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, - карається штрафом до п’ятдесяти (850 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Стаття 296. Хуліганство

1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, -

карається штрафом від п'ятисот (8500 грн.) до тисячі (17000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.