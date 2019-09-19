Одеситам нагадують про необхідність погашення боргів за теплопостачання



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КП «Теплопостачання міста Одеси» нагадує про необхідність термінового погашення боргів за спожиту теплову енергію

Керівництво комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» звертається до абонентів з проханням терміново погасити заборгованість за спожиту теплову енергію та послуги централізованого опалення.

За оперативними даними, заборгованість КП «ТГО» за використані енергоресурси на 16 вересня 2019 року становить:

природний газ ВАТ «НАК « Нафтогаз України » - 939,7 млн доларів грн;

розподіл природного газу АТ «Одесагаз» - 11,4 млн грн;

транспортування природного газу АТ «Укртрансгаз» - 18,9 млн грн;

покупна теплоенергія від «Одеська ТЕЦ» - 456,2 млн грн;

електроенергія - 73,8 млн грн;

водоспоживання - 7,5 млн грн.

Заборгованість споживачів усіх категорій перед КП «ТГО» на 16 вересня 2019 року - 434,8 млн грн, зокрема населення - 412,4 млн грн.