Великдень на Одещині: влада внесла корективи у комендантську годину

На Одещині вирішили не скасовувати комендантську годину у Великодню ніч

Час комендантської години встановлюється з 23:00 суботи, 23 квітня, до 05:00 неділі, 24 квітня

У Одесі та Одеській області з нагоди Великодньої ночі вирішили змінити тривалість комендантської години. Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної військової адміністрації.

Відзначається, що з метою дотримання безпеки всіх жителів міста і області, парафіян і духовенства, розпорядженням начальника Одеської ОВА Максима Марченка час комендантської години у Великодню ніч встановлюється з 23:00 суботи, 23 квітня, до 05:00 неділі, 24 квітня.

З 24 квітня і далі час комендантської години на території Одеси та Одеської області встановлюється з 22:00 до 05:00.

Забороняється перебування людей у зазначені години на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Обряд освячення їжі на Великдень в храмах повинен відбуватися також без масового скупчення людей, виключно з дотриманням встановленого комендантської години.

«Радимо не збиратися в групи навіть, якщо ви відвідуєте храми, мати при собі паспорт і з розумінням ставитися до можливих перевірок», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України закликає українців під час святкування Великодня у неділю, 24 квітня, дотримуватись комендантської години та переглядати служби по телебаченню й онлайн.

Також в Україні на Великдень правоохоронці посилять охорону храмів. Перед початком служби церкви перевірять вибухотехніки.

До слова, раніше Міноборони РФ попередило українців, що церкви на Великдень будуть бомбити. Окупанти готують нові атаки на українські міста, зокрема у місцях скупчення людей. Однак вони подають цю інформацію так, що нібито «українські націоналісти» планують обстріли.