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Влада Одеси оцінила вірогідність нападу із Придністров’я

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Влада Одеси оцінила вірогідність нападу із Придністров’я
Братчук припускає, що окупанти, які знаходяться на території окупованого Придністров’я, не вторгнуться в Україну
фото ілюстративне

Україна повністю контролює ситуацію на державному кордоні з Молдовою

В Одеській військовій адміністрації впевнені, що російські військові, що незаконно знаходяться на території окупованого Придністров’я, не ризикнуть вторгнутися в Україну. Про це сказав речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає «Главком».

«Другого фронту не буде. Не дай Боже ворог полізе. Вони цього не зроблять, я впевнений, але вони отримають. Але другого фронту не буде», – сказав Братчук відповідаючи на запитання про загрози з непідконтрольного Придністров’я та автономії Гагаузія.

Братчук додав, що Україна повністю контролює ситуацію на державному кордоні з Республікою Молдова.

«Ситуація повністю контрольована нами. Відповідні завдання наші Збройні Сили виконують, посилена охорона державного кордону і все, що там відбувається ми інколи знаємо краще, ніж місцеві мешканці й російські окупанти», - пояснив Братчук.

До слова, триває 190-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Теги: Придністров'я війна Одеса

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