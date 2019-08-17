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    Влада Одеси визначилася, де розселити постраждалих внаслідок пожежі у готелі «Токіо Стар»

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    Постраждалих внаслідок пожежі поселять у санаторії на чорноморському узбережжі - Влада Одеси визначилася, де розселити постраждалих внаслідок пожежі у готелі «Токіо Стар»
    Постраждалих внаслідок пожежі поселять у санаторії на чорноморському узбережжі
    Фото: ДСНС

    64 колишні мешканці сумнозвісного готелю шукають свої речі на місці пожежі

    Постраждалих внаслідок пожежі у готелі «Токіо Стар» відвезуть до санаторію на 16-й станції Великого фонтану, що на узбережжі Чорного моря, де вони будуть поселені. Про це повідомив заступник міського голови Одеси Андрій Котляр, повідомило «Радіо Свобода».

    Зараз біля готелю постояльці шукають свої речі на місті пожежі. Таких 64 особи, в тому числі іноземці. Після того, як вони закінчать шукати свої речі, їх відвезуть до санаторію.

    Як повідомляв «Главком», в ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. Загинули вісім людей, постраждали 10 осіб. Серед yb[ шестеро людей перебувають у реанімації. Про це повідомив завідувач опікового відділення лікарні №10 Олександр Ставратій. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки. Поліція розглядає три версії причин пожежі в готелі «Токіо Стар».
    пожежа Одеса
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