З 15 липня буде тимчасово закрито рух транспорту по Воронцовському провулку



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У понеділок розпочнуться ремонтні роботи

У зв'язку з проведенням капітальних ремонтних робіт з 15 липня по 1 грудня буде тимчасово закрито рух по Воронцовському провулку.

Відповідне розпорядження підписане міським головою:

«Розпорядження

Одеського міського голови

№ 637 від 12.07.2019 р.

Про тимчасове закриття руху автотранспорту по пров. Воронцовському у м. Одесі

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 27 Закону України «Про дорожній рух», Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції, затверджених рішенням Одеської міської радивід 23 грудня 2011 року № 1631-VI, у зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту пров. Воронцовського у м. Одесі:

1. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради узгодити з Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції тимчасове закриття руху автотранспорту по пров. Воронцовському у м. Одесі з 15 липня по 01 грудня 2019 року.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ»:

2.1. Загородити тимчасовими щитами встановленого зразка місця виконання робіт.

2.2. Встановити дорожні знаки за схемою, розробленою комунальною установою «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради, погодженою Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції і департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

2.3. Після завершення робіт відновити порушений благоустрій з відновленням дорожнього покриття, враховуючи потреби осіб з порушенням зору та з інвалідністю, у строки, передбачені пунктом 1 цього розпорядження.

3. Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради у встановленому порядку надати дозволи на тимчасове порушення існуючого благоустрою.

4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради сповістити населення про тимчасове закриття руху автотранспорту.



5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Рябоконя П.М.

Г. Труханов»