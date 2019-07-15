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    З 15 липня буде тимчасово закрито рух транспорту по Воронцовському провулку

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    З 15 липня буде тимчасово закрито рух транспорту по Воронцовському провулку

    У понеділок розпочнуться ремонтні роботи

    У зв'язку з проведенням капітальних ремонтних робіт з 15 липня по 1 грудня буде тимчасово закрито рух по Воронцовському провулку.

    Відповідне розпорядження підписане міським головою:

    «Розпорядження

    Одеського міського голови
    № 637 від 12.07.2019 р.

     Про тимчасове закриття руху автотранспорту по пров. Воронцовському у м. Одесі

     Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 27 Закону України «Про дорожній рух», Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції, затверджених рішенням Одеської міської радивід 23 грудня 2011 року № 1631-VI, у зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту пров. Воронцовського у м. Одесі:

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    1. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради узгодити з Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції тимчасове закриття руху автотранспорту по пров. Воронцовському у м. Одесі з 15 липня по 01 грудня 2019 року.

    2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельно-виробнича компанія «ПИК-СТРОЙ»:
    2.1. Загородити тимчасовими щитами встановленого зразка місця виконання робіт. 
    2.2. Встановити дорожні знаки за схемою, розробленою комунальною установою «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради, погодженою Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції і департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради. 
    2.3. Після завершення робіт відновити порушений благоустрій з відновленням дорожнього покриття, враховуючи потреби осіб з порушенням зору та з інвалідністю, у строки, передбачені пунктом 1 цього розпорядження.

    3. Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради у встановленому порядку надати дозволи на тимчасове порушення існуючого благоустрою.

    4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради сповістити населення про тимчасове закриття руху автотранспорту. 

    5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Рябоконя П.М.

    Г. Труханов»

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