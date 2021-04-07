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    Одеська поліція розшукує двох військовослужбовців, які втекли з госпіталю і вкрали 12 тис. грн

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    Двоє юнаків, 2001 р.н. і 2002 р.н.., які призвані на строкову службу, в медичному закладі перебували на лікуванні - Одеська поліція розшукує двох військовослужбовців, які втекли з госпіталю і вкрали 12 тис. грн
    Двоє юнаків, 2001 р.н. і 2002 р.н.., які призвані на строкову службу, в медичному закладі перебували на лікуванні
    фото: УНІАН

    Вирішується питання про відкриття справи у зв'язку із самовільним залишенням місця служби

    В Одесі поліція розшукує двох військовослужбовців строкової служби, які самовільно залишили госпіталь і підозрюються в крадіжці понад 12 тис. грн.

    Інцидент трапився в минулі вихідні на території інфекційного відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України, повідомляє УНІАН.

    За словами правоохоронця, двоє юнаків, 2001 р.н. і 2002 р.н.., які призвані на строкову службу, в зазначеному медичному закладі перебували на лікуванні. «За попередніми даними, вони зникли, прихопивши з собою не належні їм більш як 12 тис. грн», – сказав представник поліції, відмовившись уточнити, який саме діагноз був поставлений строковикам.

    За його даними, на даний час відкрито провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Крім того, вирішується питання про відкриття справи у зв'язку із самовільним залишенням місця служби.

    «Це може бути дезертирство або ухилення від військової служби шляхом симуляції хвороби, але поки що це точно невідомо», – розповів співробітник поліції.

    Тим часом, першу сотню строковиків з Одещини відправили до лав Збройних сил України. Загалом до ЗСУ планують призвати 775 чоловіків. Ті, хто мають вищу освіту, служитимуть рік, решта – півтора року.

    Теги: ЗСУ Одеса армія поліція госпіталь
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