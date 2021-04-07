ГРВІ та грип в Одесі: темпи захворюваності знизились

Серед усіх хворих, 50,2% склали діти у віці до 17 років

Захворюваність на ГРВІ та грип знизилася на 7.8% в Одесі за останній тиждень. Про це повідомляє ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Так, всього за минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли 4775 одеситів. Серед усіх хворих, 50,2% склали діти у віці до 17 років. Також за інформацією Одеського лабораторного центру, захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі перебуває нижче за епідемічний поріг і відповідає сезонному рівню для цієї пори року.

Окрім цього, минулого тижня в Одесі зареєстровані 46 випадків гострих кишкових інфекцій, 78% з яких склали діти до 17 років. Вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвалися поодинокими випадками. Випадків дифтерії, кору, краснухи, епідемічного паротиту не зареєстровано.

Тим часом, у столиці за 13-й тиждень 2021 року зареєстровано 26 276 хворих на грип та ОРВІ, показник захворюваності становить 885,5. За його словами, загалом у столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,1% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 6 529 (зниження на 12,8%), дорослих – 19 747 осіб (зростання на 3,5%).

«У структурі захворюваності діти становлять 24,8%, а на попередньому тижні – 28,2%. 44,2% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 18,3% – зареєстровано 2886 випадків», – розповів Микола Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 13-й тиждень госпіталізовано 1987 осіб, із них 78 дітей.